Légère augmentation de la population en Abitibi-Témiscaminguegft

Le nombre d'habitants est passé de 147 293 à 147 897 durant cette période, selon le dernier Panorama des régions de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). De 2019 à 2020, la population a augmenté de 272 personnes.

Si ce taux paraît relativement faible, il représente toutefois un bilan démographique rehaussé comparativement aux années précédentes, durant lesquelles les taux d’accroissement ont parfois été négatifs , rappelle Statistiques Québec.

L'âge moyen de la population de la région est passé de 37 ans en 2001 à 42,8 ans au 1er juillet 2020 confirmant la tendance au vieillissement de la population.

Les 65 ans et plus sont passés de 11 % à 20 % en 2020 comparativement aux moins de 20 ans qui ont baissé de 27 % à 21 %.

Dans la région, près du tiers de la population détient un diplôme d’une école de métier.

Ceci pourrait refléter le fait que l’économie de la région repose sur des secteurs d’activité nécessitant une main-d’œuvre de niveau professionnel ou des travailleurs dans les métiers spécialisés , explique l'institut.

Mais 17 % des habitants n'ont aucun diplôme. C'est la troisième pire région après Côte-Nord et Nord-du-Québec et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour accompagner ce constat, on pourrait penser que c'est influencé un peu par la structure d'âge dans la population. On sait que dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, la proportion de la population un peu plus âgée est relativement plus importante que dans le reste du Québec et on sait que cette population représente un profil moins scolarisé. Ça pourrait expliquer ce constat-là , ajoute Virginie Nanhou, professionnelle de recherche à l'ISQ.

Elle précise qu'il y a plus de femmes universitaires que d'hommes.

Avec 31 501 $, l’Abitibi-Témiscamingue occupait en 2019 la troisième place des régions qui affichait le revenu disponible par habitant le plus élevé au Québec, notamment en raison du secteur minier.