COVID-19 : assouplissements en prévision d’un retour à la normale au Québec

Au Québec, les élèves du secondaire ne sont plus obligés de porter le masque en classe, alors que les karaokés et la danse dans les salles de spectacle sont de retour ce lundi. Les fonctionnaires reviennent eux aussi au bureau, mettant fin au télétravail à temps plein, adopté depuis le début de la pandémie.

Ces assouplissements s’inscrivent dans le cadre d’un retour à la normale prudent. Le port du masque demeure de rigueur dans les espaces communs dans l'école et dans le transport scolaire.

S’il n’est plus exigé pour le sport comme le ski alpin et d’autres activités extérieures, il faudra toujours présenter son passeport vaccinal pour les activités non essentielles.

On ne limite pas le nombre de participants pour les activités récréatives et sportives qui se déroulent à l'intérieur, dans la mesure où le passeport vaccinal sera exigé pour y prendre part.

On n’exige plus de distanciation de deux mètres dans les salles de gym, sauf lorsqu'une personne retire son masque lors d'une activité intense.

Les bars et restaurants du Québec fonctionner au maximum de leur capacité depuis le 1er novembre. Photo : iStock

Au restaurant, il est aussi permis de réunir à la même table 10 personnes venant de trois domiciles différents.

Et à partir d’aujourd’hui, on ne tient plus de registre de clients dans les bars et les restaurants, mais les tenanciers et les propriétaires sont tenus de s’assurer que leurs clients montrent leur passeport vaccinal à l’entrée.

Depuis le 1er novembre, les bars et les restaurants peuvent être remplis au maximum de leur capacité et les bars peuvent de nouveau être ouverts jusqu'à 3 h, comme c'était le cas avant la pandémie.

Retour graduel au bureau

Le 8 novembre, la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, avait annoncé la couleur.

Québec souhaite que 50 % du personnel de la fonction publique soit de retour au travail en mode hybride d’ici le 14 janvier. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Les membres de la fonction publique reviennent travailler dans les bureaux à raison de deux jours par semaine pour atteindre une proportion de 50 % avant le 14 janvier. L’autre moitié des fonctionnaires suivra d'ici le 28 janvier.

Le gouvernement fonde sa décision sur une situation sanitaire favorable, tout en se disant prêt à des changements au besoin.

Les partys de bureau pour Noël attendront. Plusieurs employeurs préfèrent le mode virtuel pour le moment.

Seules les entreprises avec un plus petit nombre d’employés peuvent festoyer en présentiel, en respectant certaines conditions.