26 000 lumières pour le spectacle Son et Lumière CCYM La Motte

Le spectacle durera environ 55 minutes de 17 h à 22 h avec 13 chansons qui tournent en boucle.

Les concepteurs s'attèlent actuellement à faire le montage de la structure et à brancher les lumières.

Cette année, l'événement placé sous le thème La féérie de Noël passera à 26 000 lumières : un record, selon Yannick Lacroix.

C'est un spectacle qui est en boucle, c'est moins d'une heure, environ 52 ou 55 minutes avec 13 chansons. Une citation de :Yannick Lacroix

Le co-concepteur du spectacle Yannick Lacroix affirme que l'événement est attendu de plusieurs.

L’année dernière, on était pas mal surpris avec la pandémie. On pensait qu'il allait y avoir une baisse, mais non, les gens avaient besoin de ces sorties-là parce qu’il y avait beaucoup d'événements annulés ou fermés. Notre événement était comme je peux dire "Covid-proof". Les gens restent dans leur voiture, les gens avaient besoin de s’évader. On a quand même eu aux alentours de 3000 visiteurs qu’on a estimés, ce qui est dans nos années habituelles , insiste Yannick Lacroix.

Yannick Lacroix et Caroline Dubé mettent de la lumière dans le temps des Fêtes des Abitibiens depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Cette année marque aussi le retour de la boîte de dons, absente du dernier spectacle l'année dernière en raison de la pandémie.

La totalité des dons sera remise à des organismes de la région.

La moitié à la Fondation de l'Hôpital d'Amos, pour le département de pédiatrie et l'autre au Comité du père Noël à La Motte. Et cette année, il va y avoir un organisme mystère pour l'autre partie qu'on va dévoiler après le spectacle. Une petite nouveauté, une petite cachoterie qu'on fait cette année, toujours en lien avec nos enfants , ajoute-t-il.

En dix ans, environ 19 000 dollars ont été distribués à des organismes locaux.