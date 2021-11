Gaétan Barrette ne se présentera pas aux élections de 2022

Le libéral Gaétan Barrette ne tentera pas de briguer un nouveau mandat aux élections provinciales, en automne 2022. L'ancien ministre, qui représente la circonscription de La Pinière depuis plus de sept ans, estime que l'heure est venue de « tourner la page ».

M. Barrette, qui comptait faire part de ses intentions avant le temps des Fêtes, a convenu avec sa cheffe de devancer l'annonce de sa décision afin d'éviter de perturber le congrès des membres du Parti libéral du Québec, le 26 novembre prochain.

On a un congrès des membres qui s'en vient et je souhaite ne pas être le point de débat dudit congrès , a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu'il était souvent sur la sellette .

Un moment donné, il faut tourner la page, il y a un moment pour le faire , a-t-il ajouté.

M. Barrette avait récemment été rappelé à l'ordre par la cheffe libérale, Dominique Anglade. Le député de La Pinière s'était retrouvé, fin octobre, dans un litige l'opposant à sa collègue Marie Montpetit, avec qui il était en conflit ouvert sur Twitter.

Pour mettre un terme à la guerre de gazouillis, Mme Anglade avait décidé de retirer aux deux députés leurs responsabilités au sein du cabinet fantôme. Gaétan Barrette avait ainsi perdu son rôle de porte-parole de l’opposition officielle en matière d’administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor.

Mme Montpetit, qui agissait à titre de porte-parole en matière de santé, a par la suite été exclue du caucus libéral en raison d'allégations d'harcèlement et d'intimidation.

Des regrets, mais...

Le départ de M. Barrette n'est pas une surprise : le député dit avoir fait part de son intention de réaliser deux mandats dès son arrivée au Salon bleu.

Pour moi, cette décision de partir après deux mandats, je l'ai prise le 7 avril 2014. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil , a affirmé le député libéral, qui avait d'abord tenté sa chance sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2012.

Ma réforme, je l'ai dit souvent, c'était une question de deux mandats. J'en aurai fait un pouvoir et un dans l'opposition. Une citation de :Gaétan Barrette, député libéral de La Pinière

Ses années au pouvoir, Gaétan Barrette les aura passées à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'où il a piloté la vaste réforme du système de santé. De cette refonte découle l'abolition d'un palier administratif et la centralisation des services au sein de CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Cette cure minceur du réseau, a rappelé M. Barrette dimanche, s'inscrivait dans un contexte de retour à l'équilibre budgétaire.

Bien qu'il concède être allé vite et avoir bousculé un paquet de monde , l'ancien ministre persiste et signe : Je maintiens que cette réforme-là, elle était et est encore bonne.

Il y a des ajustements nécessaires à faire , a-t-il poursuivi, évoquant la question des cadres intermédiaires qui ont été abolis sous sa gouverne. Oui, j'ai certains regrets, a-t-il lancé. Une chose que je constate aujourd’hui, c’est qu’on a sans aucun doute coupé trop de cadres intermédiaires et de cadres supérieurs.

Gaétan Barrette a assuré que ses décisions avaient toujours été guidées par l'intérêt des Québécois – où de l'État, en tant que dispensaire de services, a-t-il précisé. J'ai littéralement tout fait pour ne pas faire de la politique avec la santé , a-t-il soutenu.

Malgré les problèmes « d'organisation [et] d'infrastructures » qui plombent encore à ce jour le système de santé, « nous n'avons pas à rougir de notre réseau », selon M. Barrette. En termes de qualité de soins, moi je suis prêt à aller n'importe où sur la planète pour défendre le Québec , a-t-il déclaré.

En se retrouvant aux commandes de cette réforme – qui a depuis été maintes fois décriée et mise en cause dans le drame des CHSLD pendant la pandémie – M. Barrette dit avoir hérité du rôle de « bouc-émissaire ». J'ai mis ma propre image à risque, a-t-il convenu. Je l'ai fait en connaissance de cause.

Le PLQ n'a pas encore déterminé quel candidat sera appelé à remplacer M. Barrette comme candidat dans La Pinière.