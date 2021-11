Les Calgariens remplissent des autobus de denrées pour les moins nantis

La 29e guignolée de la Banque alimentaire de Calgary a permis de remplir plus d’une vingtaine d’autobus de denrées non périssables, samedi.

En partenariat avec la Co-op de Calgary, la Calgary Transit et diverses stations de radio locales, la banque alimentaire incitait les Calgariens à remplir les autobus garés près d’épiceries de la ville.

L’initiative vise tant à amasser des denrées qu’à attirer l’attention des habitants de la ville sur les besoins des plus pauvres, explique Morissa Villeneuve, de la Banque alimentaire de Calgary.

C’est une occasion très importante de nous rassembler et de nous souvenir que certaines personnes vivent avec l’insécurité alimentaire , explique-t-elle.

Quand on voit 21 autobus entrer au dépôt et la nourriture en sortir, on voit l’impact de la journée.

Selon la banque alimentaire, la campagne annuelle a permis d’amasser plus de 30 000 $ et 33 000 kg de nourriture depuis sa création.

L’augmentation de la participation est incroyable , soutient le président-directeur général de la Co-op, Ken Keelor, dans une déclaration écrite. Nous avons hâte d’aller chercher encore plus de nourriture pour ceux qui en ont besoin.

Augmentation de la demande

La banque alimentaire a vu la demande en denrées augmenter, cette année, dit Morissa Villeneuve. Cette demande est passée des habituels 250 à 300 paniers par jour à environ 400 paniers par jour.

Malheureusement, c’est une forte hausse, mais la communauté nous vient en aide , précise-t-elle.

Selon un rapport de l’organisme Vibrant Communities Calgary, l’inflation, les problèmes d’approvisionnement et la sécheresse de l’été contribuent à faire augmenter le prix des aliments et, par conséquent, les besoins en aide alimentaire.

Avec un peu de chance, personne, dans notre ville, ne souffrira d’insécurité alimentaire puisque nous sommes là pour les aider , espère Mme Villeneuve.

Elle s’attend à ce que la demande continue d’augmenter à l’approche des fêtes.

Avec des informations d’Helen Pike