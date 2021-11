La Société historique de la Saskatchewan veut attirer les Fransaskois de l’extérieur

Le directeur général de la SHSSociété historique de la Saskatchewan Alexandre Chartier a notamment rappelé que les membres de la Société ne sont pas obligés de vivre dans la province, tant et aussi longtemps qu’ils adhèrent aux valeurs de l’organisation.

Il y a beaucoup de personnes qui sont très motivées et qui sont déjà dans des comités qui ne sont plus en Saskatchewan, qui pourtant adhèrent complètement, qui sont de sang fransaskois et qui adhèrent à nos valeurs , explique M. Chartier.

Par ailleurs, l’organisme s’est penché sur le recrutement de bénévoles et le plan d’action du centre des archives qui a gagné en popularité au cours de la dernière année.

On ne pensait pas que ça allait être si populaire, on a eu beaucoup de demandes d’appui de services et de projet donc à ce moment-là on a dû ajuster le plan d’action , mentionne M. Chartier.

En outre, la Société signale une croissance des revenus d’environ 500 000 dollars pour la dernière année et un léger déficit de moins de 5 % en raison de l’achat d’un numériseur professionnel pour le centre d’archives.

Deux postes restent toujours à pourvoir au sein du conseil d’administration

Une réunion organisationnelle est prévue le 15 novembre prochain afin de choisir le président et le vice-président de la Société.

Avec les informations de Olivier Hamel