Plus de 300 finissants du Cégep de Sherbrooke reçoivent leur diplôme

Cette année, les diplômés ne pouvaient pas être accompagnés de leurs proches, en raison des règles sanitaires. Les familles ont toutefois pu suivre l'événement en direct sur Facebook.

Marie-France Bélanger, la directrice du cégep, se réjouit d'avoir réussi à tenir l'événement, malgré les règles sanitaires en vigueur.

C'est si émouvant, parce que chaque jeune adulte qui monte sur la scène a sa propre histoire, mais ce qui est commun à tout le monde, c'est les yeux qui brillent. Une citation de :Marie-France Bélanger, directrice du Cégep de Sherbrooke

Lors de l'événement, elle a tenu à souligner le courage et la ténacité de tous les étudiants qui ont complété leur parcours collégial.

Parfois, ce n'est pas facile, parfois on doute. On se dit : je pourrais peut-être aller travailler et quitter les études, illustre-t-elle. Mais non, ils sont restés aux études, ils ont persévéré.

Des épreuves, les étudiants en ont rencontré encore plus qu'à l'habitude depuis le début de la pandémie.

On est la cohorte qui a vécu trois sessions de pandémie, dont la première qui a tout coupé , souligne Gabriel Vincent, diplômé en musique. Il croit néanmoins que son parcours au cégep qui lui a permis de s'impliquer dans différents projets le marquera pour toujours.

Un grand voyage

Chloé Mériau, originaire de Nantes en France, elle a été invitée au Québec par son oncle et sa tante. Sans hésiter, elle est sautée sur l'occasion. Une décision qu'elle ne regrette pas, maintenant qu'elle est diplômée dans un domaine qu'elle adore, la physiothérapie.

C'est la consécration de trois ans d'études, c'est vraiment une fierté d'être diplômée dans quelque chose que j'aime et de vivre de ma passion. Une citation de :Chloé Mériau, diplômée en technique de physiothérapie

Malgré les embûches sur son chemin, Chloé a persévéré et admet qu'elle n'entend pas quitter la région de si tôt.

Avec les informations d'Alexis Tremblay