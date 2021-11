La nouvelle ministre Kamal Khera compte se servir de son expérience d’infirmière

Les derniers mois ont été éprouvants pour tout le monde, mais en particulier pour Kamal Khera, la nouvelle ministre des Aînés du gouvernement Trudeau et plus jeune élue du cabinet.

En mars 2020, la députée libérale de Brampton Ouest a été l’une des premières élues à recevoir un test positif à la COVID-19.

Plus tard, l’infirmière de formation est retournée donner un coup de main en première ligne. Puis, son père et un oncle sont morts à quelques semaines d’intervalle.

En janvier, elle a démissionné de son poste de secrétaire parlementaire pour le ministre du Développement international après avoir pris un vol vers Seattle, pour assister à un service commémoratif en leur honneur, alors que le gouvernement fédéral demandait aux Canadiens de rester au pays.

Le mois dernier, la femme de 32 ans est devenue la plus jeune membre du nouveau cabinet de Justin Trudeau. Elle a été chargée de s’occuper de la population vieillissante du Canada comme ministre des Aînés.

Ce n’est pas considéré comme le rôle le plus prestigieux du cabinet, mais elle pourrait faire face à des enjeux d’envergure à la lumière des lacunes dans les soins aux aînés à travers le pays, qui ont été exposées par la pandémie.

Elle va y amener son expérience, sa passion pour servir les autres et pour s’en occuper, ce qu’elle a toujours fait comme infirmière et comme parlementaire , a déclaré le premier ministre Trudeau après avoir annoncé sa nomination.

Justin Trudeau s'adresse aux journalistes après l'assermentation de son nouveau Cabinet. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

De New Delhi à la Chambre des communes

Mme Khera est née à New Delhi, en Inde, et elle est arrivée au Canada lorsqu’elle avait environ 10 ans. Elle dit que sa famille lui a enseigné les valeurs du service et du dur labeur, comme beaucoup d’histoires d’immigrants au Canada .

Après avoir gradué de l’Université York, Mme Khera a travaillé comme infirmière à l’unité d’oncologie du Centre de santé St. Joseph à Toronto, en Ontario, avant de remporter son siège à la Chambre des communes en 2015, alors qu’elle avait 26 ans.

Elle a rapidement été nommée secrétaire parlementaire pour le ministre de la Santé, et elle a ensuite été mutée pour aider les ministres du Revenu national et du Développement international.

Kamal Khera dit qu’elle s’est servie de son expérience comme infirmière, qu’elle a souvent évoquée en Chambre. Lors des débats sur l’aide médicale à mourir, elle a déclaré à ses collègues qu’elle avait elle-même été témoin des soins de fin de vie.

Selon la députée, être infirmière enseigne l’empathie, une qualité qui manque parfois en politique.

Je pense que la gentillesse et la compassion peuvent être utiles pour le service. Et c’est quelque chose qui me tient à cœur. Une citation de :Kamal Khera, ministre fédérale des Aînés et infirmière

Mme Khera dit qu’elle a fait beaucoup de sensibilisation après s’être remise de la COVID-19, parce que beaucoup de gens dans sa communauté pensaient que les jeunes en santé ne pouvaient pas être infectés.

Brampton – l’une des villes ontariennes les plus touchées par la pandémie – héberge un grand nombre de travailleurs essentiels. Certains dénoncent que les services de santé communautaire étaient gravement sous-financés lorsque la pandémie a éclaté.

De retour en première ligne

Quand l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a lancé un appel aux ex-infirmières pour qu’elles reviennent au travail et soulagent la pénurie de main-d'œuvre pendant la première vague, Mme Khera a répondu présente.

J’ai fait ce qui était clair pour moi à ce moment-là. Je devais lever la main , a-t-elle déclaré. C’était une évidence pour moi.

Elle s’est portée volontaire au centre de soins longue durée Grace Manor à Brampton, l’un des nombreux foyers où des membres des Forces armées canadiennes ont été déployés l’an dernier. C’était le chaos, s’est-elle remémorée.

La moitié des résidents et du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19, et d’autres employés avaient trop peur de se présenter au travail. Une citation de :Kamal Khera, ministre fédérale des Aînés et infirmière

Elle a travaillé sur un étage d’isolement pour les résidents qui avaient reçu un test positif à la COVID-19.

Mme Khera se souvient du moment où le dernier résident à avoir reçu un résultat positif a pu quitter l’étage. Les infirmières, les autres travailleurs et le personnel militaire se sont tous mis à applaudir et à pleurer au même moment, dit-elle, partageant le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel.

C’est quelque chose dont je vais toujours me souvenir et auquel je pense beaucoup quand je pense à mon rôle comme ministre des Aînés , a-t-elle confié.

Kamal Khera à son arrivée à Rideau Hall, à Ottawa, pour son assermentation comme ministre des Aînés. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La pandémie a jeté un éclairage sur des problèmes qui existaient depuis longtemps et le travail qui reste à faire, selon l'élue.

Avec mon expérience très personnelle au centre de soins de longue durée, je veux m’assurer que nous améliorerons les soins pour les aînés, peu importe où ils vivent au pays , a-t-elle soutenu.

Lors des dernières élections, les libéraux ont promis de dépenser neuf milliards de dollars sur cinq ans pour s’attaquer au manque d’établissements et de places dans le secteur des soins de longue durée. Ils ont aussi promis une loi visant à établir des standards nationaux de soins prodigués.

Les aînés ont pavé la voie

Mme Khera dit vouloir renforcer le soutien au revenu des aînés et en faire plus pour qu’ils puissent vivre plus longtemps chez eux.

Les aînés du Canada ont pavé la voie pour faire de ce pays le meilleur du monde. C’est à notre tour d’améliorer les services et le soutien qu’ils reçoivent et dont ils dépendent. Une citation de :Kamal Khera, ministre fédérale des Aînés et infirmière

Lorsqu’elle a démissionné de son poste de secrétaire parlementaire, les politiciens de toutes allégeances faisaient face à de la pression pour justifier leurs déplacements personnels.

Mme Khera a déclaré à l’époque  (Nouvelle fenêtre) que, même si son voyage était essentiel ; elle ne voulait pas être une distraction alors que le gouvernement combattait la pandémie.

Questionnée à savoir si elle était inquiète à ce moment d’avoir sabordé ses chances d’avoir un poste au cabinet, Mme Khera dit que ses pensées étaient plutôt centrées sur ses pertes à un moment vraiment tragique .

Elle dit qu’elle a canalisé son énergie vers le bénévolat, alors qu’elle a aidé à vacciner les travailleurs de première ligne et les aînés dans une maison de retraite locale.

Mme Khera a été réélue en septembre avec une majorité absolue des votes dans sa circonscription. Elle dit qu’elle a été surprise d’être invitée à joindre le cabinet, et qu’elle sent la responsabilité de mettre de l’avant sa vision des choses en tant que jeune femme de couleur immigrante.

Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi pour que je fasse mieux et que je trace la voie pour eux , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Ryan Maloney de CBC News