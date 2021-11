Une kyrielle d’obstacles pour les entreprises d’immigrants francophones au Manitoba

Le manque d’information et de financement ainsi que les procédures complexes paralysent l’envol puis l’épanouissement des entreprises créées par les immigrants francophones au Manitoba.

Chaque année, de nombreuses entreprises lancées par des entrepreneurs issus de l’immigration francophone voient le jour dans la province, sauf que le processus de leur création et leur survie relèvent d’un parcours du combattant, reconnaît l’entrepreneur Claude Marcel Ndeba.

Le manque d'informations, ça te fait des balbutiements, aller de gauche à droite alors que peut-être tu pouvais aller directement, les sources de financement , on est très très limité en tant qu'immigrant , s’indigne-t-il.

Claude Marcel Ndeba, ressortissant du Burundi, a lancé son entreprise de production de sauce piquante en 2019.

Outre le Manitoba, son produit est distribué dans d’autres provinces du Canada, mais il se rappelle que les débuts ont été difficiles. Il faut créer le produit, il faut le faire analyser dans les laboratoires, il faut le faire homologuer, il faut respecter l'étiquetage , mentionne-t-il.

Pour d'autres entrepreneurs, le casse-tête est de parvenir à maintenir et à faire croître durablement ces entreprises.

Selon le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), 75 nouvelles entreprises francophones sont créées au Manitoba chaque année, ce qui représente jusqu’à 300 emplois créés dans la province.

Des données du CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba en 2015 indiquent que de 15 à 20 % de sa clientèle qui démarrent des entreprises sont de nouveaux arrivants.

Un soutien nécessaire

Face aux obstacles qui se dressent sur le chemin de la plupart des entrepreneurs, l’accompagnement assuré par des organismes provinciaux d'accueil des nouveaux arrivants comme le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba permet à de nombreuses entreprises de tirer leur épingle du jeu.

On a des bons contacts avec des banquiers, des avocats, aussi des comptables et aussi la fameuse question d'aller où établir un commerce ici à Winnipeg , soutient le directeur de l’appui aux entreprises au CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba , Joël Lemoine.

Par ailleurs, des formations sont offertes dans les domaines de la planification et du marketing.

Sans doute, le type d’appui dont a bénéficié le propriétaire de l’épicerie Timboctou Market, spécialisée dans la vente de produits tropicaux à Saint-Boniface.

L’entreprise songe maintenant à réaliser une expansion, selon un des associés, Alassane Diop. Pour cela, il lui faut augmenter son revenu pour se doter d’une autonomie financière.

On a des partenariats avec l'accueil francophone et le CDEM qui nous assistent beaucoup dans le développement de nos projets à long et à court terme, mais le reste, ça va dépendre de comment nous fructifions nous-mêmes nos idées , reconnaît-il.

Avec les informations de Godlove Kamwa