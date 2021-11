Grand retour du Salon du tatouage d’Ottawa-Gatineau

Chaque année, l’événement attire des artistes de partout au pays : Les conventions de tatouages, c’est mon carburant, alors quand il n’y en a pas, on est tristes, c’est pas mal moins le fun , a déclaré le porte-parole du Salon du tatouage d'Ottawa-Gatineau, Benoit Bilquard.

Le porte-parole du Salon du tatouage d'Ottawa-Gatineau, Benoit Bilquard Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Les organisateurs ont voulu recréer l’ambiance d’un studio, mais cette fois, sous forme de kiosques. Pour la tatoueuse Marie-Michèle Côté, c’est comme si on était dans nos studios étant donné que l’artiste est seul à seul avec le client.

Il était temps que ça recommence , a-t-elle lancé.

La tatoueuse, Marie-Michèle Côté Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il est également nécessaire de porter le masque, d’appliquer la distanciation physique et de se désinfecter les mains. Cependant, le passeport vaccinal n’est pas exigé. Cela n’est pas du tout un affront de la part des organisateurs, qui ont obtenu l’autorisation de la santé publique.

La raison : celle-ci considère le Salon du tatouage comme une exposition et non un spectacle. Cela signifie que tout le monde peut y aller, vacciné ou pas.

On enlève seulement notre masque pour manger. Personnellement, ça ne me dérange pas. Les gens gardent leur masque et tout le monde est en sécurité , a affirmé une participante Meagan Crepin, en pleine séance de tatouage.

Les organisateurs affirment que les gens qui ne sont pas vaccinés représentent une minorité, à l’image de la population en général.

Il y a toujours un risque [moindre] à l’attraper ou à le transmettre, même si on est [pleinement] vaccinés. Le risque, il est là, donc on se protège , a expliqué Benoit Bilquard.

Une autre tatoueuse, Michelle Binette, a précisé que si les clients ne sont pas à l’aise de se faire tatouer par quelqu’un qui n’est pas vacciné, ils ont évidemment le droit de le demander .

La tatoueuse Michelle Binette rappelle aux visiteurs qu'ils peuvent demander à leur tatoueur s'il est vacciné ou pas. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

L’événement, tenu à plus petite échelle et adapté à la réalité, fait le bonheur de tous, et ce, qu’ils soient vaccinés ou pas.

Avec les informations de Marielle Guimond