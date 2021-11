Les députés caquistes de la région dressent un bilan à un an des élections

Militants, députés et ministres de la Coalition Avenir Québec sont rassemblés à Trois-Rivières, cette fin de semaine, pour le conseil général du parti. À moins d'un an des élections provinciales, les élus caquistes de la région dressent un bilan de leurs accomplissements dans les trois dernières années.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, se félicite d'avoir contribué à stabiliser les horaires des ambulanciers de La Tuque. Elle note également une progression dans le dossier de la décontamination du site de l’ancienne Belgo à Shawinigan.

J’ai fait asseoir deux ministères… Ça semble simple, mais la CAQ veut diminuer le volet administratif de ces ministères-là. Et souvent les ministères travaillaient, et travaillent encore un peu en silo. Donc, j’ai fait asseoir deux ministères, le ministère de l’Environnement et le ministère des Transports parce que le mur de la Belgo était lié au chemin , explique-t-elle.

Elle veut d'ailleurs continuer d'attirer des entreprises dans la région comme ça a été le cas avec Taïga Moteurs.

On est la zone industrielle pour la batterie. L’électrification, vous le savez, ça a commencé à Shawinigan. Une citation de :Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice.

Le ministre pour la région Jean Boulet parle pour sa part de soutien pour des musées et de développement économique. Il mentionne aussi l’implantation future d’un centre de recherche sur les énergies renouvelables au centre-ville de Trois-Rivières.

Jean Boulet, également ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, concède que le défi de la pénurie de main-d'œuvre est loin d’être terminé.

La présidente du Conseil du Trésor Sonia LeBel rappelle qu’il y a encore du travail à abattre pour l’accès à Internet haute vitesse. Elle estime à 1600 le nombre de foyers qui doivent toujours être branchés à ce service.

Internet haute vitesse, pour notre gouvernement, mais particulièrement pour une députée de région comme moi avec un comté rural, où il y a des différences et des difficultés à attirer des entreprises et des familles, eh bien Internet haute vitesse, c’est comme la clé de voûte , souligne-t-elle.

De son côté, le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel se dit fier d’avoir redonné de l’argent dans les poches des contribuables . Il donne en exemple la réduction des taxes scolaires.

Le député avance que les travaux pour l’élargissement de l’autoroute 55 commenceront dans les prochains mois.

Il mentionne aussi le potentiel de Bécancour de devenir une zone d’innovation. Hier, le premier ministre François Legault a indiqué sur nos ondes qu’il n’aurait pas de problème à ce que Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan deviennent des zones d'innovation.