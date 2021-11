Des habitants de Moosomin sauvent des animaux bloqués dans la tempête de neige

La camionnette du refuge pour animaux K9 Advocates Manitoba transportait 75 chats et chiens. Elle se rendait en Colombie-Britannique lorsqu’elle a été bloquée en raison de conditions hivernales à Moosomin, à 20 km à l'ouest de la frontière avec le Manitoba sur la Transcanadienne.

Aucun d'entre nous ne connaissait quelqu'un à Moosomin, alors nous avons appelé frénétiquement la GRC [la Gendarmerie royale du Canada] , les casernes de pompiers et les chenils , a déclaré l'une des responsables de l'organisme de sauvetage, Chelsea Kork.

C’est ainsi que les habitants de la ville et la clinique vétérinaire locale se sont rapidement mobilisés pour offrir leur aide afin de prendre soin des animaux toute la nuit de jeudi.

La ville de Moosomin s'est mobilisée - elle les a gardés dans une clinique vétérinaire pendant la nuit, les a promenés, les a nourris, a changé les litières des chats , a déclaré Mme Kork.

C'était incroyable , a réagi Mme Kork.

Les animaux ont été ramenés à Winnipeg vendredi, puis placés dans des foyers d’accueil.

Le refuge songe à organiser un autre voyage en Colombie-Britannique lorsque le temps sera plus clément.

Plusieurs parties de l'autoroute Transcanadienne au Manitoba et en Saskatchewan ont été fermées jeudi et vendredi, en raison d’une importante chute de neige et des vents violents qui ont rendu la conduite dangereuse dans le sud des Prairies.

Avec les informations de Marina von Stackelberg