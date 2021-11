Un conseil municipal composé à parts égales d’anciens et de nouveaux élus à Rouyn-Noranda

Parmi les 12 conseillers et conseillères élus le 7 novembre, la moitié d'entre eux siégeaient lors du conseil précédent, et les six autres sont nouveaux. La mairesse Diane Dallaire voit cet équilibre d’un bon oeil, même si le conseil n’a pas atteint la parité.

Samedi après-midi a eu lieu l'assermentation de 12 conseillers et conseillères municipaux de Rouyn-Noranda et de la mairesse, finalisant ainsi le processus des élections municipales.

La mairesse Diane Dallaire dit avoir hâte de travailler avec le nouveau conseil.

On a un vent de renouveau, tout en assurant une certaine continuité, alors je suis vraiment heureuse , affirme-t-elle.

Parmi les nouveaux conseillers, on compte Sébastien Côté, pour le district Marie-Victorin/Du Sourire. Il commence son premier mandat avec pour objectif de raviver l'intérêt des citoyens pour la politique municipale, mais aussi pour la vie communautaire.

Dans les activités, c’est souvent les mêmes bénévoles. Ce sont les mêmes qu’on va voir au hockey mineur, au baseball ou au soccer. Comment on peut ramener une fierté au niveau de notre ville et de participer au développement de Rouyn-Noranda? Maintenant, en 2021, on ne peut plus attendre après les gouvernements fédéraux et provinciaux. Je pense que les citoyens et les élus, on a un rôle à jouer pour revitaliser, à travailler pour notre ville , estime-t-il.

Sébastien Côté, conseiller municipal pour le district Marie-Victorin/Du Sourire. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Réal Beauchamp, ancien directeur général de l’agora des Arts, s’est lancé en politique municipale parce qu’il souhaite investir son énergie sur le quartier Noranda. Il s'implique depuis plusieurs années, notamment dans le comité du quartier du Vieux-Noranda.

Avec les années, tu vois aller les choses. Je me suis questionné beaucoup sur l'évolution de mon quartier, les irritants, les choses à améliorer. Le comité, on a travaillé sur une consultation citoyenne, alors on a un bon portrait de qui demeure dans le quartier et des aspirations des gens , rapporte-t-il. La rareté de l’offre alimentaire, ça tout le monde en souffre sérieusement , mentionne-t-il parmi ses dossiers prioritaires.

Pas de parité au conseil municipal

Le nombre de femmes élues a diminué par rapport au conseil de 2017 puisque, cette année, on ne compte que trois femmes sur les 12 postes de conseillers.

Sylvie Turgeon entame son cinquième mandat en tant que conseillère municipale, du jamais vu à la ville, selon les archives. Elle croit que les élus feront preuve d'ouverture d'esprit malgré le faible nombre de femmes.

Je pense que c’est important, la parité. Oui, j’ai une petite déception, mais je pense qu’avec le conseil qu’on a, on a des jeunes, on a de nouvelles mentalités, on va peut-être travailler différemment. La pensée d’une femme n’a jamais été comme celle d’un homme, mais je pense qu’avec les membres qu'on a là, même s'ils sont masculins, je pense qu'ils ont une pensée beaucoup plus large, communautaire et familiale , estime-t-elle.

Sylvie Turgeon, conseillère municipale pour le district Rouyn-Noranda-Ouest. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La mairesse Diane Dallaire veut encourager plus de femmes à se présenter aux élections municipales.

Oui, ça se peut une jeune femme avec de jeunes enfants. Oui, c’est possible de concilier politique et famille. C’est le message qu’on veut lancer , indique-t-elle.

Le conseil municipal tiendra son premier caucus le 15 novembre.