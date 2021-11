Retour en présentiel des Portes ouvertes du Cégep de Rimouski

Les Portes ouvertes du Cégep de Rimouski étaient de retour en présentiel samedi. L'événement visait à faire découvrir les différents programmes d'études, en plus de présenter les activités et les services offerts par l'établissement.

La formule était un peu différente cette année. Les étudiants étaient invités à découvrir les programmes en petit groupe, directement dans les espaces d'enseignement. Des étudiants ambassadeurs et le personnel enseignant étaient présents pour renseigner les futurs cégépiens sur le parcours scolaire et la vie du collège.

Les Portes ouvertes sont de retour dans une formule en présence samedi au Cégep de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski, se réjouit de pouvoir à nouveau permettre à de futurs étudiants de découvrir l'ambiance de ce grand cégep de région .

Il faut dépasser la première impression , insiste-t-il. C'est un bâtiment qui a quand même de l'âge. Il fait très sérieux, très institutionnel, mais il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur et qui parfois étonnent les gens qui viennent la première fois.

Le collège propose 27 programmes d'études préuniversitaires et techniques qui bénéficient d'installations de dernière technologie.

François Dornier est directeur général du Cégep de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

François Dornier estime que plusieurs ingrédients participent au succès du Cégep : la ville, l'ambiance, le climat, le côté chaleureux à l'intérieur; c'est ce qui fait la réputation du Cégep de Rimouski .

Pour preuve, le collège accueille 2 200 étudiants, provenant de la région ou de l'extérieur. On a des jeunes qui viennent parfois de très loin; on a des familles des Îles-de-la-Madeleine et des jeunes de Montréal , constate le directeur du collège.

Opération séduction pour gonfler les cohortes

Les Portes ouvertes du Cégep sont l'occasion de promouvoir certains programmes qui cherchent à augmenter leur nombre de candidats.

C'est le cas en Génie mécanique et Technologie de mécanique industrielle. Maxime Bouchard, qui enseigne dans ces deux départements au Cégep de Rimouski regrette que cette voie ne soit pas plus connue. On a beaucoup de ressources matérielles, on a des machines à la fine pointe de la technologie , dénote-t-il.

Une pièce réalisée par l'Atelier 114, l'entreprise-école du département de mécanique du Cégep de Rimouski, en partenariat avec la boutique Mont-Lebel Chasse & Pêche. Photo : Cégep de Rimouski

Il profitait des Portes ouvertes pour présenter un projet attractif : l'Atelier 114. Cette entreprise-école propose aux étudiants de réaliser des projets avec des entreprises de la région.

On veut montrer notre savoir-faire et faire rayonner le programme avec des projets avec des clients , souhaite l'enseignant. Or, les cohortes réduites ne permettent pas actuellement de répondre efficacement aux demandes des entreprises.

L'ambition de recruter à l'étranger

Le directeur général du Cégep, François Dornier, constate que la pandémie n'a pas eu d'impact sur le nombre d'étudiants puisque les effectifs sont similaires à ceux d'avant la crise sanitaire.

Seule exception peut-être, au niveau du recrutement d'étudiants internationaux. Les délais administratifs ont compromis l'arrivée de plusieurs étudiants intéressés à venir à Rimouski.

Pour autant, cela reste un axe de développement majeur pour le directeur du Cégep : on a des objectifs très ambitieux pour les prochaines années, on vise 400 étudiants internationaux dans 4 ans . Actuellement, l'établissement en recense une soixantaine.

Port du masque

L'organisation des Portes ouvertes marque le retour à la normale de la scolarité... Ou presque. La principale mesure qui est visible est le port du masque en tout temps , précise François Dornier.

Le directeur général se félicite de voir que les mesures sanitaires sont bien respectées par les étudiants et le personnel enseignant : on n'a pas eu d'éclosion cet automne .

Les Portes ouvertes sont de retour dans une formule en présence samedi au Cégep de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Pour les personnes qui n'auraient pas pu se rendre à Rimouski samedi, une partie des activités sont offertes en ligne.

Avec les informations de Philippe Arsenault et Jérôme Lévesque-Boucher