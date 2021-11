Plus on est gentil avec les autres, plus on est heureux, dit une étude de l’UBC

La professeure en psychologie Elizabeth Dunn a mené cette étude lors de laquelle des personnes sélectionnées au hasard sur le campus de l’ UBCUniversité de la Colombie-Britannique ont reçu des billets de 5 $ ou 20 $.

La moitié devait donner ces billets à des gens ou des organismes de charité. L'autre moitié devait s'acheter quelque chose pour se faire plaisir. Au terme de l'expérience, ceux qui avaient donné leur argent se sentaient mieux.

Je trouve rassurant que les êtres humains aient cette capacité innée d’expérimenter de la joie à partir d'avoir aidé les autres , dit-elle.

Dans le même ordre d’idées, deux étudiantes ont lancé cette année un club à l’Université du nord de la Colombie-Britannique pour encourager les gestes de bienveillance spontanés.

On veut plus de bienveillance sur le campus , dit l’une des étudiantes, Nadia Mansour.

Tout le monde est en train de vivre des défis. On ne peut jamais avoir assez de gentillesse. On est là pour répandre cette gentillesse sur le campus et à Prince George.

Une citation de :Nadia Mansour, co-fondatrice du Club des gestes de bienveillance spontanés, UNBC