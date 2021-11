Le contenu de la réforme municipale soulève des questions

C'est le cas notamment à Pointe-du-Chêne, un district de services locaux ( DSLDistricts de services locaux ) dans le sud-est de la province. Les résidents appréhendent les résultats de la réforme électorale municipale.

Le nombre de résidents permanents de Pointe-du-Chêne est à peu près 750 personnes. Comparativement à près de 7000 résidents à Shediac ou Beaubassin-Est, nos votes ne vont pas valoir grand chose , estime Odette Babineau, présidente du comité consultatif du DSLDistricts de services locaux de Pointe-du-Chêne.

Odette Babineau est la présidente du comité consultatif du DSL de Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada

Un groupe indépendant de résidents du DSLDistricts de services locaux qui entoure la grande région de la plage Parlee ont payé pour des affiches et ont envoyé des lettres aux citoyens pour savoir s’ils désiraient devenir un village.

On voulait surtout avoir le pouls de la population, pour savoir ce que les gens de Pointe-du-Chêne voient comme leur destinée pour le futur, au sein d’une réforme gouvernementale. Une citation de :Odette Babineau

Pour obtenir la désignation de village, il faut au moins 4000 résidents ou une assiette fiscale de 200 millions de dollars ou plus. Selon les derniers chiffres du gouvernement, l’assiette fiscale atteint 173 millions de dollars.

Mais selon Odette Babineau, c'est plus plus près de 193 millions de dollars, pour le DSLDistricts de services locaux qui souhaite avoir plus de contrôle sur ses finances.

Si nous avons, disons, la direction de notre budget, on peut planifier pour essayer de mettre des mesures en place pour se protéger contre le futur, ce que le futur nous réserve , explique Mme Babineau.

Le ministre Allain a dévoilé vendredi que le nombre de gouvernements locaux chuterait de 340 à moins de 100.

Le quai de Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada

Une réforme respectueuse des spécificités

À l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ( AFMNBAssociation francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ), on veut que la réforme respecte les particularités de toutes les régions.

Yvon Godin, maire de Bertrand, N.-B. et président de l'AFMNB. Photo : Radio-Canada / René Landry

Nous espérons puis nous croyons que ça va être ça, que les regroupements vont être organisés en fonction des intérêts, des communautés d’intérêts. Une citation de :Yvon Godin, président, AFMNB

Donc ça, ça va être une des premières choses que les gens auront à regarder, puis je pense que l’exercice a été fait dans ce sens-là , avance M. Godin.

Yvon Godin dit qu’il a hâte de voir les résultats du livre blanc.

Nous avons un congrès prévu dès le début décembre. Nous sommes chanceux, le livre blanc sera sorti à ce moment-là. Nous avons su que le ministre sera là aussi pour parler un peu de la réforme, pour nous rencontrer.

Pour sa part, le DSLDistricts de services locaux de Pointe-du-Chêne fera part des demandes des résidents au ministre Allain lundi.

