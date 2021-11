Rugby féminin : le Rouge et Or défait en demi-finale du Championnat canadien

Les Gaels de l’Université Queen’s ont eu le dessus sur les joueuses de rugby du Rouge & Or, qui défendaient vendredi soir leur titre de championnes canadiennes à Kingston en Ontario. Résultat final : 28 à 18 pour l’équipe ontarienne.

Les Gaels accèdent à la finale notamment grâce à deux essais effectués par la joueuse Siobhan Sheerin en prolongation à la 73e et à la 80e minute de jeu.

L’équipe de Kingston a aussi pu compter sur Sophie de Goede et Carmen Izyk au pointage.

C’est la joueuse de centre extérieur Audrey Champagne de l'Université Laval qui a contribué au score de son équipe avec un penalty et une conversion. Les joueuses Nele Pien et Émilie Desjardins ont chacune inscrit un essai pour le Rouge & Or.

Les joueuses de l'équipe de rugby féminin de l'Université Laval en action vendredi soir à Kingston. Photo : Robin Kasem

Les joueuses du Rouge & Or avaient dû attendre deux ans, en raison de la pandémie, pour défendre leur titre. Elles peuvent toutefois encore obtenir une médaille de bronze. Le match pour celle-ci aura lieu dimanche à 12h30, contre les Vikes de Victoria.

Quant aux Gaels, elles affronteront les Gee-Gees d’Ottawa dans le match pour la médaille d’or dimanche à 15 h 30.