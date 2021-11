Mandat de grève à l’usine d’emballage Kruger de LaSalle

Samedi, les 140 travailleurs de l'usine spécialisée dans la fabrication d'emballage ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, à exercer au moment jugé opportun.

Alors que quelques rencontres de négociation sont au calendrier des prochains jours, les salarié-es ont également rejeté la dernière offre patronale et ils envoient le message qu'ils entendent bien se tenir debout jusqu'au bout pour obtenir leur juste part de la richesse qu'ils génèrent , indique le communiqué de presse du syndicat affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM- CSNConfédération des syndicats nationaux ).

Les employés demandent des augmentations annuelles d'au moins 3 %, la bonification de certaines primes et l'augmentation de la contribution de l'employeur au régime de retraite hybride au bénéfice des plus jeunes travailleuses et travailleurs .

La conjoncture du secteur est bonne actuellement. Quand ça allait moins bien, les entreprises ont exigé des reculs dans les conditions de travail et des sacrifices des travailleuses et des travailleurs. C'est maintenant l'heure pour Kruger de redonner leur juste part , affirme le président de la Fédération de l'industrie manufacturière ( FIMFédération de l’industrie manufacturière - CSNConfédération des syndicats nationaux ), Louis Bégin.

Deux rencontres de négociation sont prévues les 23 et 25 novembre. La convention collective est échue depuis le 31 mai 2021.