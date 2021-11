Une juge du Yukon entendra une requête contre une loi facilitant les évictions

La juge en chef de la Cour suprême du Yukon, Suzanne Duncan, accepte d’entendre la cause d’une citoyenne s’opposant à la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers (SCAN) du territoire. Elle rejette ainsi une demande du gouvernement territorial visant à invalider la requête de la plaignante.

Le gouvernement du Yukon demandait le rejet d’une requête déposée par Celia Wright, une mère autochtone de huit enfants frappée d’un avis d’éviction en vertu de la loi SCAN en décembre 2020.

L’avis ayant été levé peu après le dépôt de la requête de Mme Wright en cour, le gouvernement soutient que la cause de la plaignante n’a plus de fondement.

Mme Wright et son avocat, Me Vincent Larochelle, soutiennent toutefois que, malgré la levée de l’avis d’éviction, la cause est d’intérêt public et devrait être entendue.

Selon eux, les dispositions de la loi SCAN permettant la résiliation d’un bail et l’éviction d’un locataire dans les cinq jours contreviennent aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Qu’est-ce que la loi SCAN? La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, aussi appelée loi SCAN, de son acronyme anglais, délègue à une unité spéciale d’enquête du gouvernement yukonnais le traitement de plaintes anonymes de citoyens liées au trafic de drogue ou d’alcool à une adresse donnée en allégeant le processus judiciaire. Si l’intention de la loi est de rendre les communautés plus sécuritaires sans alourdir la tâche des policiers et des tribunaux, certains groupes de défense des libertés civiles se sont déjà opposés à cette loi parce qu’elle a, selon eux, un effet disproportionné sur des personnes déjà marginalisées, comme celles qui sont aux prises avec une dépendance.

Une question d’intérêt public

Dans sa décision du 22 octobre, la juge Duncan affirme que la cause de Celia Wright est d’intérêt public et doit être entendue parce qu’elle est un moyen raisonnable et efficace de remettre la loi en question .

Elle précise que Mme Wright soulève une question judiciaire sérieuse et rappelle qu’il s’agit de la première opposition à la loi SCAN en cour depuis son adoption, en 2006.

Si cette requête est rejetée, cette loi pourrait se retrouver protégée contre toute forme de contestation.

-Suzanne Duncan, juge en chef de la Cour suprême du Yukon

La juge Duncan cite notamment l’absence de contestation judiciaire, le peu de temps offert pour déposer une telle requête et la vulnérabilité des personnes affectées pour expliquer sa décision.

L’Association canadienne des libertés civiles pourra intervenir

Dans un second jugement rendu le même jour, la juge en chef octroie le statut d’intervenant dans cette cause à l’Association canadienne des libertés civiles.

Le gouvernement territorial s’opposait à une potentielle intervention de l’association.

Selon Suzanne Duncan, le caractère national et l’implication [de l’association] dans différentes causes sur les droits et libertés lui seront utiles pour trancher les questions soulevées par Mme Wright .

Avec les informations de Jackie Hong