Les employés de Tafisa à Lac-Mégantic votent en faveur de l’entente de principe

L'assemblée générale a eu lieu samedi matin et 222 des 253 employés ont pu voter. Cette décision des employés met officiellement un terme à la grève illimitée qui avait été déclenchée mardi.Le président du Syndicat Unifor de Tafisa, Martin Boulanger, qui est aussi opérateur mélamine, affirme que l'entente a été très bien accueillie par les employés.

On est très content. On est allés chercher des gains sur le rattrapage salarial, un peu aussi sur le régime de retraite et en santé et sécurité. Ça fait le bonheur de tout le monde, je pense.

Une citation de :Martin Boulanger, président du Syndicat Unifor de Tafisa