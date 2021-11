Une nouvelle campagne pour encourager l’achat local à l’approche des Fêtes

L'initiative Mes achats à quelques pas sera lancée par les Chambres de commerce de la région qui s’unissent pour faciliter et favoriser l’achat local.

Le projet est rendu possible grâce à une aide financière du gouvernement fédéral et de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

La campagne sera lancée en grande pompe dans les prochains jours, explique la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis.

On est en train de répertorier tous nos commerces de détail sur nos territoires qui sont membres des Chambres de commerce. Et du 1er au 24 décembre prochain, un grand déploiement de cette campagne va être offert à tout le monde. C'est pour vraiment encourager la vitalité dans nos milieux, sur nos territoires, donner un autre souffle à la vague d’achat locale qui est tellement importante , explique la responsable.

Les clients pourront se procurer des cartes-cadeaux échangeables chez les commerçants participants.

À la fin de la campagne, plus de 300 000 $ seront injectés dans l’économie de la région, explique la Chambre de commerce sur son site Internet.

Ça va être via La Ruche et Hello, ce sont des cartes visas prépayées que les gens vont pouvoir aller dépenser localement.

Une citation de :La directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis.