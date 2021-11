Des étudiants gaspésiens participent à une résidence de création

Dix-huit étudiants de Carleton-sur-Mer et des Îles-de-la-Madeleine participent pendant quatre jours à une résidence de création organisée par le programme Arts, lettres et communication.

Les deux cohortes sont réunies à Carleton-sur-Mer jusqu'à dimanche pour prendre part à des activités de création et aller à la rencontre d'artistes de la région, sur le thème des cabinets de curiosités.

Durant la résidence, on se promène sur le territoire gaspésien pour faire des ateliers d'arts et rencontrer les artistes , résume Marie-Josée Charest, enseignante en français et littérature dans le programme Arts, lettres et communication.

Les jeunes étaient conviés, par exemple, à une virée nocturne en compagnie de Marie-Claude De Souza pour s'intéresser à la toponymie des lieux-dits de la région. Ils ont aussi assisté à la projection d'un film artistique sur les champignons à la gare de Matapédia.

Les étudiants ont assisté à la projection du film expérimental de Frédéric Lavoie, Insanus Boletus, à la Gare de Matapedia. Photo : Gracieuseté du Cégep de la Gaspésie et des Îles

D'après l'enseignante, la découverte de divers lieux de diffusion et la rencontre avec les artistes permettent de cultiver une ouverture chez ses étudiants. Ça permet de bonifier l'expérience scolaire d'aller chercher plus large, d'aller voir à l'extérieur du cadre habituel, de nourrir l'imaginaire et de s'inspirer , ajoute-t-elle.

Durant la résidence, les étudiants sont invités à développer leur propre créativité. Ils ont dû par exemple élaborer une collection de curiosités, exposée au sein du Cégep de Carleton-sur-Mer.

Les élèves étaient invités à laisser parler leur créativité pour créer leur propre cabinet de curiosités. Photo : Gracieuseté du Cégep de la Gaspésie et des Îles

L'occasion pour les étudiants de se rencontrer

La venue de la cohorte des Îles offre la possibilité aux étudiants du programme de se rencontrer et de créer, selon Marie-Josée Charest; un esprit de collégialité qui est bénéfique lors du retour en classe.

Les projets d'équipe sont plus vivants par la suite parce que les étudiants se connaissent mieux. Une citation de :Marie-Josée Charest, enseignante en français et littérature dans le programme Arts, lettres et communication

Les deux cohortes du programme, celles de Carleton-sur-Mer et des Îles, font connaissance à travers les sorties culturelles comme au Château Bahia. Photo : Gracieuseté du Cégep de la Gaspésie et des Îles

C'est aussi une des premières occasions qu'ont les adolescents de se former un réseau. Il y a des amitiés qui se forment, à la suite de cette résidence-là ,et qui pourraient donner lieu à des collaborations artistiques par la suite , souligne Mme Charest.

Le programme d'Arts, lettres et communication est offert au campus des Îles-de-la-Madeleine, au campus de Carleton-sur-Mer et au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles.