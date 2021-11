Une mère dont le bambin aurait été maltraité à la garderie fait une mise en garde

Quelques semaines plus tard, elle a appris que son bambin aurait été brutalisé par deux anciens membres du personnel de la garderie de l'avenue Maple, l'un des deux établissements appartenant à BrightPath Early Learning Centre and Child Care à Milton, au nord-ouest de Toronto.

La mère dit avoir vu, dans un poste de police, des vidéos montrant son fils, âgé de près de deux ans à l'époque, en train de recevoir des coups de pied, des coups de poing, des coups de genou, en plus d’être traîné au sol à la garderie BrightPath Maple.

Je me souviens que mon fils pleurait… C'est toujours dans ma tête , a-t-elle déclaré à CBC Toronto. Je faisais des cauchemars. Je pleurais beaucoup. Je voulais rester au lit.

CBC et Radio-Canada ont décidé de ne pas dévoiler le nom de la mère pour protéger l'identité de son fils, puisqu’il s’agit d’un mineur qui est la victime présumée d'un crime.

Les deux anciennes employées ont été accusées de voies de fait après une enquête du Service de police régional de Halton. Une femme de 51 ans fait face à cinq chefs d'accusation de voies de fait et une femme de 22 ans fait face à six chefs d'accusation. Toutes deux ont comparu pour la première fois devant le tribunal la semaine dernière.

BrightPath Kids dit avoir licencié les employés et soutenir les enquêtes menées par la Société d'aide à l'enfance (SAE) et la police de Halton.

Les mauvais traitements ou les comportements malveillants envers les enfants sont totalement inacceptables et ne seront jamais tolérés dans aucun de nos centres , a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Je sentais que quelque chose n’allait pas

Lorsque la famille a déménagé à Milton à l'été 2020, BrightPath Maple était la seule garderie avec des places disponibles, affirme la mère. L'entreprise compte 17 établissements en Ontario et 14 autres en Alberta et en Colombie-Britannique, selon son site web.

La mère déclare qu'elle n'a pas hésité à y inscrire son fils, puisque d’autres membres de sa famille envoient leurs enfants à BrightPath dans une autre ville et qu’il s’agit d’une entreprise réputée.

Ils ont une bonne réputation et c'est un nom que tout le monde connaît , dit-elle.

Lorsque son fils a commencé à fréquenter BrightPath Maple à la fin du mois d'août 2020, la mère dit qu'elle était satisfaite de la garderie, mais qu'elle a fini par s'inquiéter.

Son fils rentrait souvent à la maison trempé après avoir joué dans l'eau ou la neige, et le personnel ne lui faisait pas porter ses vêtements de rechange secs. Une fois, il a aussi avalé des petites pièces de matériel de bricolage, ajoute-t-elle. La mère a finalement retiré son fils de BrightPath le 12 janvier 2021.

Je sentais que quelque chose n'allait pas , dit-elle. Si mon fils ne semble pas heureux, je ne suis pas heureuse.

BrightPath n'a pas répondu aux questions concernant ces inquiétudes. Toutefois, au début du mois de février, la mère affirme avoir reçu un appel d'un responsable de BrightPath, lui expliquant que l'administration avait constaté des comportements inquiétants de la part du personnel de la garderie, après avoir examiné une vidéo interne pour s'assurer que les employés suivaient bien le programme d'enseignement.

La mère de l'enfant de deux ans raconte qu'il a été frappé par des éducatrices. Photo : Photo fournie par la famille

BrightPath dit avoir pris connaissance d'un événement le 3 février. Une lettre aux parents datée du 18 février indique que la garderie a montré à la Société d'aide à l'enfance (SAE) plusieurs événements sur vidéo et que la police de Halton menait également une enquête.

La SAE travaille en collaboration avec le Service de police de la région de Halton, qui a dit être satisfait des mesures mises en œuvre par BrightPath , peut-on lire dans la lettre.

À ce moment-là, la mère avait déjà retiré son fils de BrightPath. Elle a déclaré que ce dernier se comportait différemment depuis qu'il fréquentait la garderie : il se réveillait en pleurant la nuit, était très accaparant et ne voulait dormir que sur la poitrine de sa mère.

Après avoir pris connaissance des violences présumées, ce comportement inhabituel a commencé à prendre son sens pour la mère et son mari.

Cela explique ce qu'il subissait , a-t-elle déclaré.

Tellement de souffrance dans les vidéos, selon la mère

La mère affirme qu’en septembre, la police de Halton lui a demandé de visionner sept à dix vidéos de la garderie, captées en janvier 2021, afin d’y reconnaître son fils. Deux anciennes employées ont été arrêtées et accusées le 29 septembre, selon la police de Halton.

CBC n'a pas vu les enregistrements vidéo, mais la mère soutient avoir vu son fils se faire frapper à la main, donner des coups de pied et de genou, en plus d'être poussé et traîné par le bras et les cheveux.

La première vidéo que j'ai regardée, j'ai tout simplement fondu en larmes , a-t-elle dit. Pauvre enfant, il ne faisait rien , a-t-elle ajouté en pleurant. J'ai vu la façon dont il pleurait; il y avait tellement de souffrance.

La mère a également décrit une autre vidéo dans laquelle son fils est assis et joue avec des jouets.

Elle raconte que lorsqu'un membre du personnel est allé chercher un livre pour le lire aux enfants, son fils était sur son passage. L’employée lui a donné trois coups de pied, puis l'a tiré par les cheveux et l'a placé là où il devait s'asseoir. La mère affirme que l'employée a ensuite continué comme si de rien n'était et a fait une petite danse devant les enfants.

Lors d'un autre épisode, la mère dit avoir vu un membre du personnel recouvrir le corps et la tête de son fils avec une couverture pendant la sieste, puis poser sa jambe sur son corps pour l'immobiliser parce qu'il bougeait.

J'aurais pu le perdre , dit-elle. C'est un bébé, il est petit.

Selon elle, d'autres enfants auraient également été agressés. BrightPath et la police de Halton n'ont cependant pas voulu confirmer combien d'enfants sont en cause.

Selon BrightPath, les politiques sont solides et claires

Dans une déclaration envoyée par courriel, BrightPath affirme avoir appris le 3 février 2021, qu'un enfant de la garderie de Maple avait été amené à suivre des consignes par la force, en violation de nos politiques et pratiques acceptables .

La garderie a déclaré qu'après une enquête plus approfondie, la direction a appris que d'autres enfants avaient également été traités de manière inappropriée .

Les membres du personnel directement et indirectement impliqués ont été immédiatement expulsés de l'établissement et la SAESociété d'aide à l'enfance a été prévenue. Les membres du personnel ont ensuite été renvoyés , peut-on lire dans la déclaration.

BrightPath dit avoir communiqué directement avec les parents de tous les enfants concernés pour expliquer ce qui s'est passé et maintenir une communication ouverte.

La prise en charge des enfants est notre plus grande priorité et toute situation qui la compromet est traitée avec le plus grand sérieux , déclare BrightPath.

Nous restons vigilants quant aux procédures visant à offrir un environnement sécuritaire à nos enfants, nos familles et notre personnel. Nous avons des politiques solides et claires en ce qui concerne le traitement des enfants, ainsi que des formations, du soutien et un accès au signalement de comportements inacceptables. Une citation de :Brightpath

BrightPath dit avoir procédé à un examen complet de ses politiques et autres mesures, y compris la formation du personnel, afin de s'assurer qu'une situation similaire ne se reproduise pas.

Je suis heureuse d'avoir suivi mon instinct

Depuis l'événement, la mère a emmené son fils dans un centre de traitement pour enfants afin qu'il soit suivi pour détecter tout changement de comportement. Elle affirme qu'il est heureux et en sécurité dans une autre garderie.

Elle salue aussi le travail des éducateurs de la petite enfance et affirme que la majorité d'entre eux sont bienveillants et gentils, y compris à BrightPath Maple.

Elle souhaite toutefois que les autres parents soient attentifs au comportement de leurs enfants.

Essayez de vous rapprocher et de voir comment est une garderie et comment les personnes qui y travaillent s'occupent de vos enfants... Si vous sentez que ce n'est pas sécuritaire, n'hésitez pas à agir , a-t-elle dit.

Je suis heureuse d'avoir écouté mon instinct .

