Le temps d’attente s’allonge au centre de dépistage de Sherbrooke

Il faut attendre jusqu'à 24 heures pour obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage et sur place, sans rendez-vous, le temps d'attente oscille entre une et deux heures.

En attendant de se faire dépister, la santé publique recommande d'éviter les contacts jusqu'à l'obtention de son résultat.

Ce qui diminue la transmission, c'est vraiment nos comportements. On fait comme si on était infecté jusqu'à ce qu'on ait le résultat. C'est ce qui est le plus sécuritaire. Une citation de :Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Un enjeu de main-d'œuvre

Le temps d'attente qui s'allonge n'est pas étranger au manque criant de main-d'œuvre, combiné à l'augmentation des cas de COVID-19 que connaît l'Estrie.

Le secteur de Sherbrooke a notamment connu une légère flambée de cas de COVID-19 mercredi et jeudi, ce qui porte à 214 le nombre de cas actifs sur ce territoire.

On a des problèmes de ressources un peu partout dans le réseau en Estrie. Il nous manque des gens et on a plus d'activités à cause de la COVID , rappelle Alain Poirier.

Il cite notamment les interventions en milieu scolaire où les cas sont plus nombreux, ainsi que la mise en place des centres de vaccination mobiles, qui se déplacent dans les milieux d'hébergement.

Des tests dans les écoles pour alléger les centres de dépistage

Pour diminuer le flot de patients dans les centres désignés de dépistage, la santé publique travaille à l'implantation des tests rapides par gargarisme dans les écoles. Des élèves pourraient éviter d'avoir à attendre avant d'obtenir un test.

Si on était capable d'autonomiser les écoles pour faire les tests, ce serait un bon exemple d'économie de ressources humaines. Une citation de :Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Alain Poirier souligne également que ce type de test demande moins d'expertise que d'avoir quelqu'un qui sait faire le prélèvement nasal.

Le directeur de la santé publique en Estrie croit aussi que l'obtention d'une éventuelle autorisation pour la vaccination des 5 à 11 ans par Santé Canada pourrait aussi venir alléger le réseau, puisque nombre de cas actifs sont recensés dans les écoles primaires.

La santé publique se prépare d'ailleurs à offrir au moins une première dose aux enfants d'ici le congé des Fêtes, si le comité consultatif d'immunisation recommande l'inoculation des enfants dans les prochaines semaines.