Depuis le 9 novembre dernier, des adolescents de la Côte-Nord ont pu parcourir les différentes pièces de la structure autoportante. En écoutant le récit de la vie de Roxane, les jeunes participants sont témoins de la relation inégalitaire dans le couple de Roxane et d’Alex.

Zack et Zoé Savard ont pris part à l’activité de sensibilisation qui s’est tenue au Centre Manicouagan de Baie-Comeau, du 9 au 13 novembre. Tous deux âgés de 13 ans, ils sont amenés à réfléchir, notamment sur la notion de consentement.

Les participants parcourent huit scènes dans ce circuit audiovisuel qui a pour but de sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations amoureuses. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est inspiré de la réalité parce que tu te rends compte que tu as besoin du consentement d’une personne pour faire quelque chose avec elle , explique Zack au côté de sa sœur jumelle Zoé. Celle-ci renchérit : On peut se mettre dans la peau de Roxane.

Tout au long du parcours audiovisuel, différents personnages fictifs de la vie de Roxane interviennent, comme son amie et sa mère. À la fin de l'activité, une intervenante discute avec les participants pour susciter la réflexion. Les jeunes sont questionnés, par exemple sur la manière qu'ils réagiraient s’ils voyaient un ami dans une situation semblable à celle de Roxane.

Je pourrais essayer de l’aider [Roxane]. Mais si je me mets à sa place, c’est à cause de l’amour que ça fait ça. Elle, elle ne le voit pas [qu’elle est dans une relation malsaine] et je ne peux plus lui ouvrir les yeux. Je peux essayer, mais je ne peux pas plus donner , croit Zoé.

Pour sa part, Zack mise sur l’écoute dans ce genre de situation. J’irais voir mon ami [s'il était dans cette situation]. S'il a besoin d’en parler, je lui dirais qu’il peut parler avec moi s'il se sent bien et s'il veut en parler avec quelqu’un avec qui il se sent en confiance.

Prévenir et sensibiliser

Selon la coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau, Hélène Millier, la sensibilisation est un facteur clé pour réduire les inégalités dans les relations. La Côte-Nord se démarque par son taux de violence conjugale, plus élevé que la moyenne québécoise.

On est encore malheureusement dans les taux de violence les plus élevés au Québec, par 1000 habitants. On trouve ça important de s’investir et de changer les choses. Une citation de :Hélène Millier, coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau

Hélène Millier est coordonnatrice à la Maison des femmes à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C’est de petites graines qu’on sème. C’est sur qu'en écoutant et en le vivant, ça les fait réagir. Ils ne réagissent pas comme nous; ce sont des jeunes. On le voit dans leur non verbal , explique Mme Millier. C’est le fun, après ça, de les accompagner à travers cet univers-là pour pouvoir après aller chercher leurs interrogations et les faire parler , conclut-elle.

La structure autoportante sera déplacée en Haute-Côte-Nord cet hiver. Au printemps prochain, ce sera au tour des jeunes de Sept-Îles de découvrir l'univers de Roxane.

Les maisons d'hébergement pour femmes de Baie-Comeau, de Forestville et de Sept-Îles ont acquis la structure au coût de 63 000 $ et chacune des maisons d'hébergement a reçu une subvention de 14 000 $. Les trois maisons d’hébergement pour femmes ont dévoilé l’acquisition de L'univers de Roxanne lors d’un point de presse, en août dernier.