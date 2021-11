Le Manitoba, nouvel épicentre de la pandémie parmi les provinces canadiennes

Il s’agit d’une moyenne quotidienne de 12 cas pour 100 000 habitants, au regard des chiffres du gouvernement fédéral.

La Saskatchewan, province qui présentait jusqu’à maintenant le taux le plus élevé d’infection affiche en deuxième position un taux quotidien de 11,3 infectés par 100 000 habitants.

Vendredi, les nouveaux cas au Manitoba ont atteint un nombre record de 193 infectés depuis le début de la quatrième vague.

Le médecin aux soins intensifs de Winnipeg, le Dr Eric Jacobsohn s’inquiète de cette situation indiquant que les hôpitaux ne se sont toujours pas remis de la troisième vague de la pandémie.

La demande de lits supplémentaires dans les unités de soins intensifs a augmenté après que les cas de COVID-19 ont doublé en trois semaines au Manitoba.

Selon le Dr Jacobsohn, les patients aux soins intensifs ne sont pas vaccinés et sont de plus en plus jeunes.

Les autorités craignent de devoir envoyer de nouveau des patients à l’extérieur de la province, comme lors de la troisième vague.

La santé publique a d’ailleurs annoncé vendredi le report de nombreuses opérations chirurgicales pour mettre plus de lits à disposition des patients présentant des conditions préoccupantes.

Selon les données provinciales communiquées vendredi, le Manitoba compte désormais 65 371 infections depuis le début de la pandémie. En tout, 1269 personnes ont succombé à la maladie.

La situation dans les écoles inquiète également les autorités alors que des éclosions ont été déclarées dans six écoles de la province. Les classes touchées ont basculé vers l'apprentissage à distance et les établissements sont passés au niveau orange du système de réponse à la COVID-19 du Manitoba.

Par ailleurs, des éclosions ont été déclarées dans l'unité de réadaptation de l'hôpital Portage District GeneralHospital à Portage la Prairie et au foyer de soins personnels Russell, selon un communiqué de la province vendredi.

En outre, avec l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 et des hospitalisations au Manitoba, la province a réduit la taille des rassemblements religieux dans la région sanitaire de Santé Sud, a annoncé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin, vendredi en conférence de presse.