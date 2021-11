Une communauté rurale se mobilise pour contrer la fermeture de sa bibliothèque

Kalyn Belleperche habite la petite communauté du Sud-Ouest de l'Ontario.

Elle a lancé une pétition en ligne pour mobiliser les résidents autour de la création d'une bibliothèque citoyenne, gratuite et ouverte à tous.

Je veux faire une petite bibliothèque près de la rue, pour que les familles puissent aller prendre une marche. [...] Ils pourront voir quels livres sont disponibles, pourront prendre un livre ou laisser un livre , explique-t-elle.

L'emplacement n'est pas choisi, mais le projet de Mme Belleperche a déjà reçu l'appui de bon nombre de résidents.

[Plusieurs] personnes m'ont déjà dit qu’elles vont faire une donation de livres. Je pense que j’ai un bon nombre de livres pour commencer et quand je commencerai à donner des livres, je pense que de plus en plus de livres seront apportés.

Une citation de :Kalyn Belleperche, résidente de Pointe-aux-Roches