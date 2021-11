Une abeille de la forêt boréale pourrait améliorer la culture en serre

Au cours des dernières années, de nombreuses études ont montré que cette petite abeille, qui vit dans les forêts boréales de la Côte-Nord et d’autres régions du Québec, est un efficace pollinisateur pour la culture en champs. Elle s’avère utile pour la production de bleuets.

Les connaissances acquises au fil du temps au sujet de l’osmie font croire aux chercheurs du CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale que celle-ci pourrait également servir pour la culture en serre.

Ce qu'on va regarder, c'est si l'abeille est capable de vivre dans des milieux clos et dans des conditions qui sont peut-être un peu plus chaudes et humides qu'en milieu naturel , explique Mathilde Bouchard, professionnelle de recherche au CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale . On va également regarder si la présence de l'abeille va amener un plus grand rendement dans les cultures en serre .

La chercheuse indique que plusieurs cultivateurs qui travaillent en serre ont actuellement recours aux bourdons commerciaux, des insectes qui ne se trouvent pas naturellement dans les forêts nord-côtières.

L’osmie a des caractéristiques qui ressemblent beaucoup aux bourdons, mais l’avantage, c’est que c’est une espèce indigène. On évite donc d’amener une espèce exotique dans les communautés nordiques. Une citation de :Mathilde Bouchard, professionnelle de recherche

Mathilde Bouchard (archives) Photo : Valérie Houde

L’équipe du CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale espère aussi que l’osmie permettra aux entreprises serricoles d’améliorer le rendement de leurs cultures.

Dans le cadre de ce projet de recherche, des cocons d’osmies ont été cueillis en forêt ces dernières semaines. Ils seront entreposés tout l'hiver à température contrôlée et au printemps, et les abeilles naîtront dans les serres. À ce moment-là, on va vraiment commencer à faire les observations de pollinisation aux fleurs et de rendement , indique la professionnelle de recherche du CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale , qui précise que l'étude se poursuivra jusqu'en 2023.

Une somme de 90 000 $ a été accordée par Québec pour ce projet, par le biais du Fonds d’initiatives nordiques. Cela permettra notamment de couvrir les frais de déplacement entre le CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale et les lieux de nidification de l'abeille, de même que pour acheter de l'équipement.

Avec les informations de Laurie Dufresne