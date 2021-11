Éclosions de COVID dans cinq communautés autochtones au Nouveau-Brunswick

Samedi, le gouvernement provincial a signalé des éclosions de cette maladie dans la Première Nation d’Esgenoôpetitj (Burnt Church), de Metepenagiag (Red Bank), et de Natoaganeg (Eel Ground).

Il y a huit cas confirmés à Esgenoôpetitj, quatre à Natoaganeg, et deux à Metepenagiag. Ces communautés mi'kmaw sont situées dans la région de Miramichi, désignée comme la zone sanitaire 7.

Dans les jours précédents, des éclosions de COVID étaient survenues dans deux communautés autochtones de la région de Fredericton (zone 3). Il y a 16 cas confirmés dans la Première Nation wolastoqiyik de Woodstock et 15 dans celle d’Oromocto.

60 nouveaux cas, 3 hospitalisations de plus

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a signalé samedi une soixantaine de nouveaux cas de COVID-19, dont près du tiers chez des personnes mineures. Trois personnes supplémentaires ont été hospitalisées dans les 24 dernières heures après avoir contracté la maladie.

Parmi les 60 nouveaux cas, 18 sont chez des individus âgés de 19 ans ou moins. Il n’y a cependant aucun mineur déclaré positif qui est hospitalisé, précise la province.

Le vaccin contre la COVID-19 n’est pas encore autorisé pour les Canadiens de moins de 12 ans, mais pourrait l’être dans une à deux semaines, selon Santé Canada.

Samedi, 22 Néo-Brunswickois atteints de COVID-19 étaient hospitalisés, dont 17 qui ne sont pas pleinement vaccinés contre la maladie.

Dix des 11 personnes actuellement aux soins intensifs ne sont pas pleinement vaccinées, dont neuf n’ayant reçu aucune dose.

Les 60 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 17

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 14

Zone 3 (région de Fredericton) : 8

Zone 4 (région d'Edmundston) : 0

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 3

Zone 7 (région de Miramichi) : 18

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué, passant de 580 la veille à 551.

Plus de 86 % des résidents du Nouveau-Brunswick admissibles à la vaccination contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés, et 93 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Les mesures coupe-circuits toujours en vigueur

Afin de freiner la transmission du virus qui cause la COVID-19, des mesures coupe-circuits sont en vigueur jusqu’au 26 novembre dans une bonne partie de la région de Miramichi, désignée comme la zone 7.

Les mesures spéciales s’appliquent à toute la zone 7, à l’exception des collectivités suivantes : Black River Bridge et les communautés situées à l’est; Murray Settlement et les régions situées au sud; New Jersey et les communautés situées au nord.

Des mesures coupe-circuits similaires sont en vigueur au moins jusqu’au 19 novembre à Moncton, Dieppe et Riverview. Dans les autres secteurs de la zone 1 (Moncton), ainsi que dans toute la zone 2 (Saint-Jean) les mesures qui avaient été mises en place récemment ont été levées vendredi soir dernier.

Une carte des collectivités où les mesures coupe-circuits sont en vigueur peut être consultée sur le site Internet du Nouveau-Brunswick  (Nouvelle fenêtre) .