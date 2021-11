CRi, la révélation de l’année qui veut démocratiser la musique électronique

Dimanche soir, je ne savais plus si j’étais dans la réalité , raconte-t-il au téléphone, depuis les Laurentides où il habite.

Je n’avais pas préparé de discours, tellement j’étais sûr de ne pas gagner, car la musique électronique a une couverture médiatique relativement réduite au Québec , ajoute l’artiste âgé de 30 ans.

Il faut dire que c’était la première fois qu’un ou une artiste de musique électronique se voyait décerner le prix de la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ.

Celui qui a aussi remporté le Félix de l’album de musique électronique de l’année pour Juvenile voit donc dans ce trophée une récompense pour son travail des dernières années, mais également pour l'ensemble de la musique électronique québécoise.

« C’est un statement pour toute la scène de musique électronique », assure-t-il.

Si ce genre musical a pris du galon depuis un moment dans divers pays, le Québec restait un peu à la traîne, mais cela est en train de changer. Il y a une effervescence ces dernières années, comme en témoigne l’ascension fulgurante du festival [montréalais] Igloofest d’année en année , observe-t-il.

Reconnaissance internationale puis locale

Comme le DJ montréalais Kaytranada, qui était peu connu du grand public quand il a été nommé trois fois aux prix Grammy en 2020 (il en a gagné deux en 2021), CRi a d’abord été reconnu à l’international avant de le devenir sur sa terre natale.

Dès 2017, il se faisait connaître aux États-Unis après avoir été découvert par une étiquette de Los Angeles. Au Québec, c’est sa reprise de la chanson « Fous n’importe où », de Daniel Bélanger, avec Charlotte Cardin, qui lui a apporté un début de notoriété. D’ailleurs, ce morceau a valu aux deux artistes une nomination dans la catégorie de la chanson de l’année au Gala de l’ADISQ en 2019.

La même année, CRi a été repéré par la prestigieuse étiquette britannique Anjunadeep, avec laquelle il a signé un contrat pour trois albums en 2020. Le premier, Juvenile, a vu le jour il y a un an.

L'inspiration Daniel Bélanger

Pour créer cet album, CRi, qui tient son nom d’artiste du diminutif que son entourage lui a donné quand il était enfant, a tenu à ne s’entourer que de talents québécois.

Juvenile inclut notamment un duo avec Daniel Bélanger, « Signal ». Je me suis permis de lui écrire un courriel pour lui proposer de faire une chanson ensemble et, en l’espace de deux minutes, il m’a répondu oui , se rappelle CRi.

« Cette collaboration est un immense accomplissement personnel, car j’ai grandi en écoutant Daniel Bélanger. Rêver mieux était l’album de référence à la maison. »

Cette chanson en français avec un monument de la musique québécoise a aussi incarné la volonté de CRi de démocratiser la musique électronique auprès du grand public afin de mieux la faire rayonner au niveau local. Il faut casser cette tendance d’attendre que les artistes québécois aient du succès ailleurs avant de les reconnaître , dit-il.

Daniel Bélanger et CRi Photo : Facebook/CRi

Coup de foudre pour l’électro

CRi n’est pas tout de suite venu à la musique électronique. Il a commencé par faire du rap avec ses amis quand il était ado, ce qui lui a permis de découvrir son intérêt pour la production de beats.

Je viens de Québec, et la musique électronique était inexistante dans notre univers à l’époque.

Toutefois, la fibre artistique est bien présente dans la famille puisque son père, professeur d’université en muséologie, a joué dans un film de Claude Jutra quand il avait 19 ans; sa mère est peintre amateur; sa sœur, Alexa-Jeanne Dubé, est réalisatrice ainsi qu’actrice; et son demi-frère est le cinéaste Guillaume de Fontenay, à qui l’on doit le film Sympathie pour le diable.

Lorsque CRi étudie en sciences politiques à l’Université Laval, sa mère, voyant son mal-être, lui conseille alors d’étudier en musique. C’est ainsi qu’il se retrouve inscrit en musique numérique à l’Université de Montréal.

Par l’intermédiaire de sa sœur, il fait la connaissance du metteur en scène Jocelyn Pelletier, grand amateur de musique électronique, qui lui fait découvrir cet univers. Je suis tombé en amour, explique-t-il. Je peux moduler des sons pendant des heures sans voir le temps passer.

Cet amoureux du son a aussi été séduit par la culture nocturne entourant cette musique. Autant la musique électronique peut être extrêmement cérébrale, autant elle peut-être très émotionnelle ou festive, met-il en avant. Il y a tellement de styles différents, c’est un monde infini.

Des années horribles

Une fois l’université terminée, ses débuts artistiques sont compliqués, même si la passion reste là. Je ne faisais pas d’argent. J’ai passé deux, trois ans à manger du riz et des lentilles tous les jours et à vivre dans un appartement tout croche du Plateau-Mont-Royal , précise-t-il.

C’est la composition de musique pour des publicités qui le sort de la pauvreté à partir de 2018. Et c’est cette activité qui va faire décoller sa carrière au Québec, car la reprise de « Fous n’importe où » était à l’origine destinée uniquement à une publicité.

La sortie de Juvénile s’avère décisive puisque, si l’album n’avait pas eu de succès, CRi se serait réorienté vers la production pour d’autres artistes.

Avoir rejoint l’étiquette Anjunadeep l’a également aidé. Ça a été la meilleure décision de ma carrière, car l'étiquette a des fans dans le monde entier. C’est une belle famille, où il y a une communion et une synergie particulière.

Et Daniel Bélanger fut de bon conseil pour le guider dans ses moments de doute. Il m'a dit : "Essaie les choses juste une fois et si tu n'aimes pas ça, ne le fais plus", raconte-t-il. Maintenant, je dis plus oui à de nouvelles opportunités et expériences.

Un deuxième album en gestation et une foule de rêves

Aujourd’hui, CRi ne travaille plus pour l’industrie de la publicité. Celui qui cite Caribou, The Chemical Brothers, Moby ou encore Radiohead parmi ses influences planche sur son deuxième album, qui en est au stade embryonnaire.

Il doit également donner une vingtaine de concerts d’ici le printemps prochain, au Québec, mais aussi à Toronto, à Londres et aux États-Unis. Il faut que les gens se déplacent dans les salles pour les faire revivre, car il faut mettre en valeur notre scène musicale québécoise.

À plus long terme, CRi a un million de rêves , dont ceux de jouer au grand festival californien Coachella, d’ouvrir une maison de disques québécoise spécialisée en musique électronique et de gagner lui aussi un prix Grammy.