COVID-19 : 45 nouvelles infections à Ottawa

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) recense actuellement 331 cas actifs sur son territoire.

On dénombre actuellement 25 hospitalisations en lien avec la COVID-19 et quatre patients sont actuellement aux soins intensifs.

Toutefois, aucun nouveau décès en lien avec le virus n'a été signalé.

Depuis le début de la pandémie, SPOSanté publique Ottawa a recensé 31 323 cas de COVID-19.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario a pour sa part rapporté 661 nouveaux cas de coronavirus, ainsi que six décès.

Au Québec, on recense 715 nouveaux cas samedi et six décès également.

Les données pour l'Outaouais, ainsi que pour l'est ontarien, seront disponibles lundi.