COVID-19 en Ontario : 661 nouveaux cas et 6 décès de plus

L’augmentation des cas de COVID-19 remonte au-dessus de la barre des 600 samedi en Ontario, poursuivant ainsi sa tendance à la hausse depuis plus d'une semaine. La province recense 661 nouvelles infections et six décès de plus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 388 des cas concernent des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Elle précise que 273 cas concernent des personnes entièrement vaccinées.

La Santé publique signale aussi 469 nouvelles guérisons depuis le dernier bilan.

Par ailleurs, les soins intensifs comptent un patient de plus atteint de la COVID, pour un total de 131.

Quelque 18 138 doses de vaccins de plus ont été administrées depuis le dernier bilan. Ce sont 11 138 723 Ontariens qui sont maintenant doublement vaccinés, soit 85,4 % de la population admissible. Depuis le début de la crise sanitaire, 22 699 834 doses de vaccin ont été administrées en Ontario au total.

Quelque 26 456 tests de dépistage ont été réalisés en 24 heures.

Dans ses dernières modélisations présentées vendredi, le Groupe consultatif de l'Ontario sur la COVID-19 soulignait que le taux d'infection est à la hausse dans les trois quarts des régions sanitaires de la province.

Les experts citaient comme facteurs la levée de certaines restrictions et les températures plus froides qui mènent à plus d'activités à l'intérieur, où le risque de transmission du coronavirus est plus élevé.

Ils prédisent que le nombre de patients aux soins intensifs pourrait atteindre les 200 d'ici la fin décembre.

Davantage d'employés de la Ville de Toronto se font vacciner pour éviter un licenciement

Le nombre d'employés de la Ville de Toronto complètement immunisés contre la COVID-19 a encore augmenté cette semaine, alors que près de 400 employés supplémentaires se sont fait vacciner.

Selon la Ville, 111 employés de plus ont fourni des renseignements sur leur statut vaccinal et 379 employés ont reçu leur deuxième dose de vaccin entre le 4 et le 10 novembre.

Au total, 99 % des employés actifs de la Ville ont déclaré leur statut vaccinal, alors que 95 % sont complètement vaccinés.

Le mois dernier, l'un des plus grands syndicats à Toronto a déclaré avoir déposé un grief après que la Ville a annoncé que les employés qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont été vaccinés contre la COVID-19 d'ici novembre seront suspendus sans salaire. En date du 5 novembre, près de 250 employés avaient été suspendus.

La Ville indique que les travailleurs ne se font pas vacciner pendant cette suspension seront licenciés d'ici le 13 décembre.