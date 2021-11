La manifestation se poursuit à Fairy Creek, malgré la pluie et le froid

Des manifestants qui s’opposent à l’abattage de forêts anciennes près de Fairy Creek sur l’île de Vancouver continuent leur mouvement de contestation malgré le mauvais temps et une décision de justice qui autorise l’entreprise Teal Jones à continuer d’exploiter la forêt.

Ils sont appuyés par des dons d’argent et de biens, notamment du bois pour se réchauffer, alors qu’ils campent sous la pluie, la grêle, le vent et des températures en baisse.

Ces défenseurs de l’environnement sont cependant moins nombreux cet automne.

D’après une manifestante, Shyanne Gunville de Pemberton, cette baisse est attribuable aux conditions météorologiques, mais également au fait que les nombreux étudiants qui étaient venus manifester près de Fairy Creek cet été sont retournés sur leurs campus universitaires.

Et puis, dit-elle, comme le gouvernement a décidé de reporter de deux ans les coupes de forêts anciennes sur l’île de Vancouver, certains manifestants ont préféré rentrer chez eux.

L'injonction intérimaire accordée à Teal Jones qui interdit aux manifestants de bloquer l'accès aux zones d'exploitation forestière a également semé la confusion.

Par contre, Shyanne Gunville est affirmative, elle ne partira pas. Elle s’appuie sur une communauté qui s’est établie autour du camp et que tout le monde est prêt à affronter l’hiver.

Bloquer le chemin forestier est interdit

Entre-temps, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue d’effectuer des arrestations en réponse à une injonction qui interdit aux manifestants de bloquer un chemin forestier, mais qui les autorise à circuler dessus.

Mais comme le précise le sergent Chris Manseau de la GRCGendarmerie royale du Canada , le nombre d’arrestations a diminué récemment, car le nombre de manifestants est bien moindre qu’auparavant.

Avant, la police nous demandait une pièce d’identité et vérifiait nos sacs, mais maintenant elle ne le fait plus , explique Charlotte Jones de Victoria qui vient manifester régulièrement.

Un endroit sous tension

Par contre, des tensions demeurent entre les manifestants et les bûcherons, selon Shyanne Gunville. Elle s'est vu l'objet d'insultes et certains amis ont reçu des menaces de mort à deux reprises , affirme-t-elle.

Conrad Browne, directeur de partenariats autochtones et de relations stratégiques à Teal Jones, dit ne pas avoir connaissance d’un tel incident, mais n'est pas surpris par la tension sur le terrain.

Il précise que la compagnie demande régulièrement à ses employés et ses entrepreneurs d’être respectueux, mais qu’après plus d’un an de manifestations, certains bûcherons sont frustrés.

Certains manifestants, explique M. Browne, posent un problème sécuritaire, notamment lorsqu’ils provoquent des employés, sans oublier les coûts financiers qui touchent Teal Jones.

D'après les informations de Kathryn Marlow