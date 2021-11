Reconnaître le travail des proches aidants

La Semaine nationale des personnes proches aidantes se termine samedi. L’événement vise à reconnaître le travail effectué par ceux et celles qui prennent soin de leurs proches et pour qui, selon plusieurs, la pandémie a été particulièrement éprouvante.

La conseillère en développement régional de l’organisme L’Appui pour les proches aidants pour la Côte-Nord, Diane Hamel, indique que les difficultés vécues par les proches aidants au cours de la dernière année et demie étaient au cœur des discussions lors d’une soirée de reconnaissance virtuelle organisée mercredi, et à laquelle ont pris part plus de 1000 personnes à travers le Québec.

Il y avait beaucoup d’échanges et on voyait qu’au niveau de la pandémie, beaucoup de gens ont vécu de la solitude , a-t-elle indiqué en entrevue à l’émission Bonjour la Côte!, cette semaine.

C’est également le constat que fait le comité philanthropique de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a décidé de remettre un don record de deux millions de dollars à 41 organismes de répits pour proches aidants du Québec, dont plusieurs de l’Est-du-Québec.

La présidente du comité, Dre Karine Igartua, soutient que le réseau de la santé ne serait pas capable de fonctionner sans l’appui des proches aidants. Au micro de l’émission Au cœur du monde jeudi, elle a indiqué que la Fédération des médecins spécialistes travaille à mettre en place des formations pour sensibiliser ses membres à l’importance des proches aidants et aux façons de mieux les inclure dans le traitement.

Devant une société de plus en plus individualiste, il faut vraiment qu’on reconnaisse le travail des proches aidants et qu’on le facilite. Une citation de :Dre Karine Igartua, présidente du comité philanthropique de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Karine Igartua (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Pour y arriver, Québec a présenté au printemps dernier une première politique visant à mieux soutenir les personnes proches aidantes. Un plan d’action a été lancé à la fin octobre. Ça débute et c’est tout nouveau , indique Diane Hamel, qui considère qu’il est trop tôt pour évaluer l’impact de ce plan d’action.

La conseillère pour L’Appui sur la Côte-Nord précise tout de même que cela a déjà permis à son organisme, et aux autres services équivalents de la province, d’offrir de l’aide à plus de gens. Les services qui étaient donnés par L’Appui étaient uniquement pour les proches aidants d'aînés. Depuis le 1er novembre, nous sommes ouverts à tous les proches aidants , dit Mme Hamel.

Elle souligne par ailleurs que plusieurs proches aidants ne s’identifient pas comme tels.

Habituellement, c’est un parent qui va s’occuper de son enfant, un époux, une épouse, qui va s’occuper de son conjoint, un enfant qui va s’occuper de son parent. Donc pour la plupart, c’est un rôle qui leur semble normal. Une citation de :Diane Hamel, conseillère pour L’Appui pour les proches aidants pour la Côte-Nord

Il y en a que c’est quelques heures par semaine, mais il y a des gens pour qui [être proche aidant], c’est un don de soi de plusieurs heures par jour , ajoute Dre Igartua. Elle qualifie de crucial le rôle de ces personnes et rappelle l’importance de les soutenir financièrement et émotivement.