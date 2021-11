La pandémie a fait chuter les émissions de gaz à effet de serre à Ottawa

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) ont diminué de 10 % en 2020 par rapport à 2019, rapporte la ville d’Ottawa dans son bilan présenté il y a quelques semaines. Comme partout ailleurs dans le monde, la pandémie est montrée du doigt comme étant la cause de cette diminution à court terme.

Alors que la COP26 tire à sa fin à Glasgow en Écosse, des experts locaux se questionnent sur comment éviter une remontée abrupte des GESgaz à effet de serre dans la capitale fédérale, une fois que la plupart des mesures sanitaires seront levées.

Pour cause, le bilan de la ville d’Ottawa indique que les principales sources d’émission dans la municipalité sont le chauffage des bâtiments et la conduite de véhicules.

Carboneutre d’ici 2050

Les changements climatiques, c’est comme une pandémie mondiale qu’on traite comme si c’était un rhume , s’écrie Steve Winkelman, directeur exécutif du Fonds d’action climatique d’Ottawa ( FACOFonds d’action climatique d’Ottawa ). Selon lui, la diminution des émissions de GES à Ottawa doit demeurer constante annuellement afin d'atteindre les objectifs fixés par la ville.

En effet, Ottawa s’est engagé à diminuer ses émissions de 43 % par rapport aux niveaux de 2012, et ce, d’ici 2025. Par ailleurs, Ottawa veut devenir carboneutre d’ici 2050.

Pour y arriver, elle estime qu’une diminution annuelle de cinq à six pour cent est requise. Or, les experts, comme Steve Winkelman, croient que la diminution récente va tout simplement s’annuler lorsque les gens vont reprendre une vie plus normale .

On crache le virus climatique et on ne le fait même pas dans nos coudes! Une citation de :Steve Winkelman, directeur exécutif du Fonds d’action climatique d’Ottawa

De son côté, la directrice générale des Associations communautaires pour la durabilité environnementale (CAFES), Angela Keller-Herzog, souligne que dans l'ensemble, nous ne sommes pas sur la bonne voie .

Angela Keller-Herzog, directrice générale des Associations communautaires pour la durabilité environnementale. Photo : Radio-Canada

Nous avons besoin d'une action climatique urgente et réelle et cela ne va pas se produire tout seul. Aussi, je crois que les actions devront surtout être locales , ajoute-t-elle.

Les gros émetteurs : le chauffage et les véhicules

Les émissions provenant des opérations de la ville d’Ottawa sont déjà en forte diminution, avec une réduction qui se situe déjà à 30 % par rapport aux niveaux de 2012. Cette tendance à la baisse est attribuée à des modifications qui ont été faites à la décharge municipale de Trail Road afin de limiter les émissions de GESgaz à effet de serre .

La flotte d'autobus diesel demeure toutefois le plus gros émetteur de la ville.

Un autobus d'OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pour ce qui est de l'ensemble de la communauté, le gaz naturel utilisé pour chauffer les bâtiments et les émissions de GESgaz à effet de serre des véhicules personnels constituent la grande majorité des émissions.

Selon Angela Keller-Herzog, cela démontre que la réfection des bâtiments, notamment ceux qui hébergent un grand nombre de travailleurs, doit être une priorité. Les systèmes de thermopompe devraient être privilégiés, puisqu’ils permettent d’emmagasiner et d’échanger la chaleur ou la fraîcheur selon les besoins et la période de l’année.

Mesures municipales

Dans son discours sur le budget la semaine dernière, le maire Jim Watson a également souligné son intention d’acheter 74 autobus électriques afin de remplacer graduellement le parc automobile au diesel.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

La mise en œuvre du nouveau plan de réduction des GESgaz à effet de serre est essentielle, indique Steve Winkelman de la FACOFonds d’action climatique d’Ottawa , car les résidents réduiront considérablement leurs déplacements en voiture si Ottawa peut atteindre son objectif de créer des quartiers piétonniers près du centre-ville.

Les dépenses climatiques devraient être à l’ordre du jour mardi prochain au conseil municipal, puisque le comité permanent d'Ottawa sur la protection de l'environnement, la gestion de l'eau et des déchets se réunira pour discuter leur part du budget 2022.

Avec les informations de CBC News