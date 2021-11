Les Castors de l’École Sainte-Anne sont champions!

Je me sens incroyablement bien , lance tout de go le secondeur Zachary Thériault.

L'imposant numéro 44 de l'École Sainte-Anne ( ÉSAÉcole Sainte-Anne ) a réussi plusieurs courses importantes pour amener son équipe près de la zone des buts.

Moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Sans le travail de toute l'équipe, ensemble, on n'aurait pas pu réussir. C'est ceux qui exécutent le mieux qui sont meilleurs et c'est nous autres aujourd'hui. Une citation de :Zachary Thériault, secondeur des Castors

L'entraîneur-chef, Steve Drisdelle, était ému. À la barre des Castors depuis la fondation du programme, au printemps 2018, ce championnat est l'aboutissement de beaucoup de travail en peu de temps.

Pour la deuxième fois consécutive, deux écoles acadiennes s'affrontaient en finale provinciale. La finale 2021 était le match revanche entre les deux mêmes adversaires de 2019, les Castors et les Oympiens. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Je suis tellement excité pour mes gars. On a travaillé fort toute la saison. Mais, je pense que c'est juste le début. Une citation de :Steve Drisdelle, entraîneur en chef des Castors

C'est une douce revanche pour les Castors, qui avaient perdu la finale en 2019 aux dépens de l'Odyssée. Cette fois-ci, pas question d'échapper le titre provincial. C'était aussi la première fois de l'histoire que les Castors battaient les Olympiens.

On a continué à travailler tout au long du match , mentionne Steve Drisdelle, l'entraîneur en chef des Castors. Notre message, toute la semaine, c'était de trouver une manière de gagner, peu importe le nombre de joueurs, sur les lignes de côté.

Sous une pluie battante, les Castors ont célébré ce premier titre provincial de football scolaire. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

La raison de ce message : les Castors ont beaucoup moins de joueurs dans leur alignement que les Olympiens. Il y a moins de marge de manœuvre en cas de blessure. Mais, Drisdelle voulait que sa troupe se concentre uniquement sur les chiffres du tableau indicateur.

Un match en deux temps

Pour se garder au chaud, l'Odyssée a utilisé une grosse chaufferette pour le match. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Les unités défensives ont pris la vedette en première demie, avec trois interceptions en moins de deux minutes, entre autres.

Olivier Laplante a inscrit un touché pour les Castors tandis que la réplique des Olympiens est venue du pied de Jonathan Thériault pour un placement. C'était 7-3 ÉSAÉcole Sainte-Anne sur ODCOdyssée .

La deuxième moitié du match a donné plus d'action pour l'attaque.

Henry Mason et Samuel Volpé ont marqué des majeurs pour ÉSAÉcole Sainte-Anne .

Samuel Volpé porte le ballon que vient de lui remettre Olivier Laplante (3). Volpé inscrira un touché sur le jeu. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On les a frappés vite, on les a frappés tôt , analyse Mason, demi à l'attaque. Puis, on n'a pas relâché pour toute la partie. Il y a des moments, où ils ont joué du gros football. Ils ont vraiment montré pourquoi ils sont ici.

Les Olympiens ont fait une remontée tardive, au 4e quart. Le seul touché de l'Odyssée est venu d'une course de trois verges du quart Jérémy Hayes avec 10m31 à faire au match.

Le quart-arrière, Jérémy Hayes, lors du 1er quart de la finale, protégé par le numéro 20, Brady LeBlanc. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Une foule d'environ 1500 personnes a assisté à cette deuxième finale entièrement acadienne. On remarque orange des partisans des Olympiens et les couleurs bleues et jaunes. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Cette victoire des Castors donnera quelques lettres de noblesse à ce jeune programme qui devrait, sans aucun doute, gagner des adeptes dans le futur.