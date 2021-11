La rémunération à l’acte dissuaderait les futurs médecins de famille de s’établir en C.-B.

Le modèle du paiement à l’acte des médecins de famille en Colombie-Britannique dissuade les aspirants médecins de poursuivre leur travail et contribue à la pénurie chronique de médecins de famille dans la province, selon un article paru dans la revue médicale Le Médecin de famille canadien.

Les professeurs et auteurs de cet article ont constaté que les médecins choisissent davantage le travail en milieu hospitalier et la pratique spécialisée plutôt que la médecine familiale, en partie parce qu'ils s'inquiètent des conséquences du modèle de rémunération à l'acte de la Colombie-Britannique.

Un modèle où les médecins et les hôpitaux sont payés par la province pour chaque visite en cabinet, examen ou opération. La plupart des médecins sont payés environ 30 $ par consultation, qu'il s'agisse d'un simple rhume ou d'un problème de santé chronique complexe.

Pour rester à flot, les médecins disent devoir travailler en permanence avec un grand nombre de patients et gérer leur cabinet comme une entreprise, payant les frais généraux comme le personnel et les bureaux à un taux moyen d'environ 60 $ de l'heure ou plus.

Selon la Dre Goldis Mitra, une médecin de famille et professeure adjointe qui a coécrit le rapport, ce type de paiement oblige le médecin de famille à faire tout ce qui touche aux soins du patient, à savoir les soins médicaux, les soins infirmiers et le travail administratif.

Alors que les [cas de] patients sont devenus de plus en plus complexes, il devient clair que cela ne fonctionne pas pour les patients ou pour les soignants. Une citation de :Dre Goldis Mitra, médecin de famille

Les médecins préfèrent travailler en équipe et recevoir un salaire

Les professeurs ont interviewé 63 jeunes médecins dans trois provinces (Colombie-Britannique, Ontario et Nouvelle-Écosse), et ont constaté que de nombreux répondants préféreraient des modèles de financement alternatifs.

En mai 2020, le Collège des médecins de famille du Canada s’est dit en faveur de modèles de financement alternatifs dans le but de mieux soutenir la continuité des soins et d'empêcher les médecins de famille de quitter leur emploi.

La Dre Goldis Mitra explique que bon nombre de médecins interrogés souhaitaient entrer dans une pratique en cabinet, ils voulaient être ce que nous considérons comme le médecin de famille traditionnel , dit-elle.

Mais au final, ils ont évité d'entrer dans ce type de pratique, car ils considéraient que les honoraires à l'acte les empêchaient de prodiguer les soins adéquats à leurs patients.

Beaucoup de médecins préfèrent travailler au sein d'une équipe de professionnels de la santé et avoir l'aide d'employés administratifs. Lorsque la province finance la clinique, les praticiens de la santé reçoivent un salaire.

Cela permet au médecin de famille de se concentrer sur les soins médicaux : la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie , analyse la Dre Goldis Mitra.

Nous savons que tout le monde a besoin d'un médecin de famille, mais surtout certains des patients les plus malades et nécessitant le plus de soins. Une citation de :Dre Goldis Mitra, médecin de famille

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré qu'il offre des modèles alternatifs de rémunération aux médecins, par exemple dans le cadre de contrats avec le ministère et les autorités sanitaires.

Le budget pour le financement alternatif représente environ 20 % de la rémunération globale disponible des médecins en Colombie-Britannique, dit le ministère.

Une bonne étape, selon la Dre Goldis Mitra, qui n’efface pas le fait que la province a besoin d'investissements plus clairs et soutenus .

D’après les informations de The Early Edition