Vendredi, le ministère de l’Éducation de l’Alberta a retiré de son site web un document suggérant que les élèves albertains devraient apprendre les côtés plus « positifs » de l’Allemagne nazie autant que les plus sombres.

Le document, initialement rédigé en 1984, avançait que pour promouvoir le respect et la diversité, les enseignants devraient parler des côtés positifs et négatifs des groupes présentés en classe. L’exemple de l’Allemagne nazie y était, entre autres, mis de l’avant et y est resté malgré les multiples mises à jour.

Par exemple, si une vidéo détaille les atrocités commises par les nazis, est-ce qu’on y parle aussi de comment les politiques publiques de ce gouvernement allemand ont contribué à renforcer l’économie de ce pays avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? , peut-on lire dans le document.

Dans le document, on conseille également aux enseignants que lorsqu'ils font référence aux mauvais traitements vécus par les Autochtones à la main des Blancs, il faut aussi fournir un certain équilibre en présentant les facteurs à l’origine de ces comportements et en décrivant les qualités des membres du groupe dit inapproprié .

D'après l'outil d'archives numériques, Wayback Machine, l'allusion aux aspects «positifs» était déjà présente en 2008, bien avant l'entrée au pouvoir du Parti conservateur uni. Photo : Courtoisie du gouvernement albertain

Cette philosophie qui dicte qu’on doit montrer les deux côtés de la médaille est dépassée soutient la professeure en études sociales de l’éducation à l’Université de l’Alberta, Carla Peck.

Nous voulons aider les élèves à comprendre le point de vue des personnages du passé, mais il est important de ne pas tomber dans l’idée qu’il y a deux côtés égaux. Sinon, cela finit par peindre un portrait de l’histoire inexact ou incomplet , explique-t-elle.

Horribles et fausses

Interpellée par des citoyens sur la toile, la ministre de l’Éducation Adriana Lagrande a qualifié vendredi d’ horribles et de fausses les informations sur l’Holocauste trouvées dans le document, qui a été immédiatement retiré du site web de son ministère.

Bien qu’elle salue la réponse de la ministre, la directrice des politiques au centre Simon Wiesenthal, Jaime Kirzner-Roberts se demande pourquoi cela n’a pas été fait plus tôt. Le document est daté de 2020, donc ça laisse présumer qu’il a été revu et mis à jour , soutient-elle.

Ce régime a entraîné le monde dans le plus grand conflit armé mondial de l’histoire, et a même détruit son propre pays, alors quels côtés positifs pourrions-nous lui trouver , ajoute celle qui travaille dans un centre spécialisé dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Selon l'attachée de presse de la ministre, Nicole Sparrow, ledit document a bel et bien été mis à jour l’an dernier, mais seulement pour ajouter des mentions sur la Loi sur l’Éducation adoptée en 2019 et retirer celles en lien avec la loi néo-démocrate. Le document n’a donc pas été revu dans son entièreté, dit-elle, et n’a jamais été revu par la ministre.

À la demande de la ministre, un examen de tous les documents, particulièrement les plus vieux, sera mis sur pied.

La ministre rencontrera aussi le président de la Fédération juive d’Edmonton, Steve Shafir, pour discuter du document, qui, selon lui, était profondément offensant à l’égard des survivants de l’Holocauste et leurs descendants.

Nous ne cherchons pas à blâmer quelqu’un pour cela, mais nous aimerions nous assurer qu'il ait des garanties en place pour éviter que cela ne se reproduise , a-t-il déclaré.

Lors de la rencontre, Steve Shafir compte également plaider pour que des notions éducatives sur l’Holocause soient incluses dans le nouveau programme scolaire à l’étude.

Avec les informations de Madeleine Cummings et Caroyln Dunn