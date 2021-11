Le Manitoba se relève de la première tempête de neige de la saison

La Ville de Winnipeg coordonne l’opération déneigement en interdisant aux résidents de se stationner sur les artères à déneigement prioritaire.

Ainsi à compter de minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, jusqu’à 7 h samedi matin, il sera interdit aux automobilistes d’y garer leur voiture.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 100 $ en plus de voir leur véhicule remorqué.

Les résidents peuvent vérifier si leur rue est désignée à déneigement prioritaire en consultant le site Web de la Ville.

L’interdiction de stationnement sur les artères à déneigement prioritaire va demeurer en place jusqu’à ce que l’opération déneigement soit terminée, selon les autorités municipales.

Une grande partie des travaux de déneigement a commencé jeudi soir et se poursuit, a déclaré le responsable de l’entretien des rues de la Ville, Michael Cantor, ajoutant que les travaux dans les artères secondaires ont commencé vendredi matin.

En espérant que nos rues seront beaucoup plus belles dès demain , a-t-il dit en conférence de presse, vendredi après-midi.

Selon les dernières informations fournies par la Ville, 50 % des rues de Winnipeg sont maintenant dégagées.

À l’extérieur de la ville, la plupart des routes sont maintenant rouvertes, malgré une couverture neigeuse. Vendredi matin, au moins 17 autoroutes étaient fermées dont un segment de la Transcanadienne entre Falcon Lake et la frontière avec l’Ontario, qui est depuis de nouveau accessible.

Malgré des routes enneigées, la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) salue la prudence des automobilistes qui ont adapté leur conduite. Selon des données préliminaires, 350 collisions ont eu lieu mercredi, au début des chutes de neige, et 360, jeudi.

Lors d’une journée typique de mauvais temps hivernal, les demandes d’indemnisation peuvent se chiffrer à plus de 1 000 par jour , indique Brian Smiley, un porte-parole pour MPISociété d'assurance publique du Manitoba .

Des retards ont aussi été signalés pour le transport en commun.

Une voiture est photographiée en train de descendre une rue de Winnipeg pendant la tempête hivernale, jeudi Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Panne d’électricité

La neige et le vent ont endommagé les infrastructures d’Hydro-Manitoba et privé de courant des milliers de Manitobains, spécialement dans la région de Selkirk et d’Entre-les-lacs et de l’Est. Certains résidents sont restés sans courant pendant près de 24 heures. En début de soirée, il reste moins de 700 clients qui sont toujours dans le noir.

Hydro-Manitoba a affirmé plus tôt vendredi s’attendre à ce que la situation soit rétablie complètement d’ici la fin de la journée.

Le porte-parole de Manitoba Hydro, Bruce Owen, a indiqué à CBC qu’il pourrait y avoir d’autres pannes, car le vent souffle sur les lignes électriques couvertes de neige lourde.

Il recommande aux gens de prévoir à l’avenir des trousses d’urgence contenant de l’eau, des couvertures et des conserves en cas de pannes prolongées.

Courrier suspendu

Postes Canada a émis une alerte rouge de service de livraison pour tout le sud du Manitoba, y compris Winnipeg, vendredi. Ainsi, toute livraison de courrier a été interrompue.

La sécurité de nos employés est notre priorité numéro un. La livraison reprendra dès que les conditions s’amélioreront et qu’il sera sécuritaire de le faire , indique un communiqué de l’agence.

Postes Canada demande aux gens de dégager la glace et la neige de leurs allées, escaliers et entrées afin d’assurer un accès sécuritaire à leurs portes lorsque le service du courrier reprendra.

Collecte des vidanges et du recyclage

La collecte des ordures et du recyclage a pris du retard en raison du jour du Souvenir, et la tempête risque de prolonger les délais, affirme Michael Gordichuk, directeur du service des déchets de la Ville de Winnipeg.

Si les ordures, le recyclage ou les résidus de jardinage des citoyens n’ont pas été ramassés à 22 h vendredi soir, la Ville demande que les bacs soient sortis à 7 h samedi.

Il se peut que certaines collectes du vendredi ne soient pas ramassées avant le dimanche matin, indique M. Gordichuk.

Veuillez être patient. Nos équipes travaillent avec diligence pour que tout soit fait.

Plus de 20 centimètres à certains endroits

Globalement, le sud du Manitoba a reçu de 5 à 15 centimètres de neige a fait savoir le météorologiste à Environnement Canada, Eric Dykes.

La plus grande quantité mesurée au début de la journée vendredi était de 32,5 centimètres à Pinawa, tandis que Swan River a enregistré 30 centimètres.

Pendant ce temps, Winnipeg a accumulé entre neuf et 15 centimètres au cours des deux derniers jours, a ajouté M. Dykes.

Samedi, la capitale manitobaine pourrait recevoir jusqu’à 4 centimètres de neige.

Avec les informations de Darren Bernhardt, Heather Wells et Marina von Stackelberg