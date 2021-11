Un vent de fraîcheur pour les restaurateurs

Les propriétaires de restaurant et de salles de réception de Sept-Îles se réjouissent d'enfin pouvoir accueillir de grands groupes de clients à nouveau, juste à temps pour les festivités de Noël.

La santé publique de la province permet depuis le 1er novembre aux restaurants et salles de réception de servir presque autant de clients qu’avant la pandémie.

Pour le propriétaire du Centre des congrès, à Sept-Îles, Michaël Ouellet, c'est un allègement qui tombe à point nommé.

Le jour où le gouvernement a annoncé qu'on allait pouvoir danser avec masques dans les partys de Noël, le téléphone n'a pas dérougi. Les partys sont presque complets mentionne-t-il.

Ça a donné le boost qu'il fallait. Une citation de :Michaël Ouellet, propriétaire du Centre des congrès, à Sept-Îles.

Michaël Ouellet, propriétaire du Centre des Congrès de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

M. Ouellet souligne toutefois que l'implantation du passeport vaccinal lors des soirées événementielles complique parfois la tenue de ces mêmes soirées.

De son côté, le copropriétaire de Sept-Îles Shish Taouk, Louis-Mathieu Thériault, admet qu'il n'est pas rare de parler à des clients non vaccinés qui tentent tout de même de réserver la salle à manger. Au début, il y en avait un peu, parce qu'ils voulaient voir jusqu'où vont nos limites, et le monde se rend à l'évidence dit-il.

De plus, certaines entreprises sont contraintes de réserver en plus petits groupes, et s'abstiennent parfois de réserver, sachant qu'une portion des fêtards ne pourront pas assister aux festivités.

Mais c'est généralement un soupir de soulagement que l'on entend chez les propriétaires du milieu, après un temps des fêtes en restauration plutôt chétif l'an dernier.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe.