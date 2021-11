La vitesse est réduite à 70 km/h sur la route 109 près de Pikogan

Le ministère des Transports a modifié la signalisation et installé des panneaux de sensibilisation au sol la semaine dernière. Un accotement de 2 mètres pour les piétons avait aussi été ajouté lors des travaux de pavage réalisés en octobre. On a aussi modifié le marquage au sol.

On avait demandé trois choses. Que la vitesse soit réduite à 70 km/h, ce qui a été respecté, et les panneaux de sensibilisation qui ont aussi été installés. Nous sommes très heureux de constater quand même que le ministère des Transports a respecté son engagement, du moins sur ces deux demandes-là , souligne James Cananasso, vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Un marquage au sol prévient les automobilistes à l'entrée nord et à l'entrée sud de la zone de 70 km/h. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le troisième engagement du ministère des Transports consiste en l’installation d’un feu clignotant à l’entrée de la communauté.

C’est sûr que ça doit demander des délais techniques pour poser une lumière là et faire des études. Ça, on le comprend. Mais on tient quand même à réitérer cette demande-là, qu’il y ait un clignotant à la sortie de la communauté, sur la rue Tom-Rankin. C’est quand même une question de sécurité. Ce n’est pas juste nous, les membres de la communauté, qui utilisons ce chemin-là. Il y a beaucoup d’autres utilisateurs , fait valoir M. Cananasso.

L’objectif de sécuriser ce tronçon de route semble atteint, selon le vice-chef.

Selon ce qu’on a entendu, les commentaires de ceux qui travaillent pour le Conseil, parce que l’écocentre est juste l’autre bord de la route 109, eux autres peuvent voir la différence, que c’est beaucoup plus sécuritaire de traverser le chemin , affirme James Cananasso.

Ces actions font suite aux pressions populaires et politiques mises en place dans la foulée du décès d’un membre de la communauté, Antoine Diamond, un piéton happé mortellement dans ce secteur en avril dernier.