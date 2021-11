COVID-19 : le vaccin Janssen désormais disponible en Alberta

Le premier ministre albertain a rappelé qu’il avait demandé, en septembre, 20 000 doses de ce vaccin à Justin Trudeau pour faire face à la quatrième vague de la pandémie.

Ce dernier qui ne requiert qu’une seule dose a été autorisé par Santé Canada en mars.

Selon Jason Kenney, certains Albertains attendaient ce vaccin pour se faire immuniser. Ils peuvent désormais prendre rendez-vous pour le faire, mais ces doses seront administrées uniquement dans certains centres de vaccination de Services de santé Alberta.

Jason Kenney a précisé que l'Alberta recevra 15 000 doses supplémentaires par la suite.

La situation au 12 novembre

Au cours des deux derniers jours, l'Alberta a recensé 841 nouveaux cas de COVID-19 : 470 mercredi et 371 jeudi.

Il y a actuellement 5745 cas actifs dans la province.

Par ailleurs, 554 personnes sont hospitalisées, dont 110 aux soins intensifs.

Parmi les patients aux soins intensifs, 83,6 % ne sont pas vaccinés complètement ou ne le sont pas du tout. Parmi les 444 autres personnes à l'hôpital, ce pourcentage baisse à 73,4 %.

Avec 7 décès de plus, le nombre de morts dans la province s'élève désormais à 3171.

Peu importe le vaccin contre la COVID-19 que vous recevez, il est important d’être complètement vacciné dès que possible et de continuer de respecter les mesures sanitaires en place pour vous protéger et protéger les autres , a rappelé la médecin hygiéniste en chef, la Dre Deena Hinshaw, dans un communiqué de la province.

En conférence de presse, Jason Kenney a souligné que les chiffres sont actuellement encourageants dans la province et qu’ils vont dans la bonne direction .

Cependant avec l’arrivée de l’hiver et l’augmentation des rassemblements intérieurs, le premier ministre a appelé à la prudence.