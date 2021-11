Les opposants au 3e lien se rallient à Régis Labeaume

Dans un dernier coup d’éclat avant de quitter la vie politique , le maire Régis Labeaume a fait part de sérieux doutes sur l’utilité du 3e lien et accuse le gouvernement Legault d’avoir fait exploser la facture du tramway. Les opposants au projet de tunnel se sont tous ralliés au maire sortant.

Je pense que l'effet Labeaume va se faire sentir au-delà de la lettre et de son mandat qui se termine maintenant , prédit le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau. C'est une charge à fond de train contre le 3e lien, et qui va alimenter le débat pour les prochaines semaines et les prochains mois.

Il adhère sans réserve aux arguments avancés par le maire sortant quant à l’utilité plus que critiquable du 3e lien alors que la majorité des déplacements sont à l’ouest. Au sujet du tramway, Joël Arseneau tient lui aussi le gouvernement responsable des retards à l’origine de la révision des coûts en hausse de 600 millions de dollars.

Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière de transports Photo : Radio-Canada

Je pense que ce qu'on peut retirer de cette lettre-là qui est un testament politique sur la mobilité durable de la part du maire Labeaume, c'est essentiellement que le gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec fait preuve d'une très grande incompétence dans la gestion de ces projets-là.

Une bombe

Le député solidaire Sol Zanetti parle de son côté d’une véritable bombe larguée par M. Labeaume avant son départ. Selon le député de Jean-Lesage, le gouvernement ne peut pas se permettre de ne pas écouter ces avis-là, des avis de terrain, des avis concrets. Le maire connaît sa ville.

Il se réjouit que le maire ait finalement levé le voile sur les tractations avec le gouvernement Legault pour faire avancer le projet tramway. Sol Zanetti est maintenant convaincu que le gouvernement a miné le projet en le retardant.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage (archives) Photo : Radio-Canada

On s'en doutait, mais là on a la preuve que c'est vrai, que c'est ça qui s'est passé , affirme le député en accusant la CAQCoalition avenir Québec d’être idéologique et d’ignorer la science autant dans le dossier du tramway que du 3e lien.

Sur la scène municipale, la chef de Transition Québec voit dans la lettre du maire une confirmation de ce qu’elle a martelé tout au long de la campagne électorale municipale. Le 3e lien, il n'y a aucune étude qui démontre son besoin, ni au niveau environnemental ni au niveau des déplacements.