Emplacement choisi pour une nouvelle école francophone dans le Grand Sudbury

Depuis plusieurs années, le CSCConseil scolaire catholique Nouvelon poursuit des démarches afin de construire une nouvelle école dans le secteur, où seraient regroupés les 540 élèves de l’École Notre-Dame et de l’École Saint-Joseph de Hanmer, ainsi que l’École Sainte-Thérèse de Val Thérèse.

L’École Sainte-Thérèse est trop petite et on ne peut pas vraiment l’agrandir et l’autre école est désuète. Notre-Dame à Hanmer, c’est un peu trop loin. Il faudrait que les personnes qui habitent à Val Thérèse parcourent six à huit kilomètres le matin et pour revenir , explique le président du CSCConseil scolaire catholique Nouvelon, André Bidal.

Le conseil scolaire a reçu du financement de la province en décembre 2020 pour l’achat du terrain.

Les parents ont été consultés dans le choix de l’emplacement de la nouvelle école, assure M. Bidal, et le choix final s’est porté sur un terrain de plus de 6500 hectares situé sur le chemin Municipal 80, près de l’avenue Shirley.

C’est sur une voie passante et tous ceux qui vivent dans [le secteur de] la Vallée passent par là pour se rendre en ville et aller travailler. Alors, s’ils veulent faire débarquer leurs jeunes, s’ils veulent se servir de la garderie, ils vont pouvoir y passer sans faire de grand détour. [...] On va être bien desservi. Une citation de :André Bidal, président du Conseil scolaire catholique Nouvelon

Les élèves de l'École Notre-Dame de Hanmer déménageront à la nouvelle école lorsque sa construction sera terminée. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

L’école envisagée sera écologique et à la fine pointe de la technologie , comme le demandaient les parents, note M. Bidal.

Il ajoute que la fusion des trois écoles, qui pourra accueillir jusqu’à 640 élèves, aura également des avantages de nature logistique.

D’avoir trois écoles, c’est très difficile. Pour la Vallée, on a besoin d’une garderie, mais là, on en a trois, donc il faut trois fois plus de personnel pour gérer les garderies, tandis qu’à la nouvelle école, il va y avoir un système de personnel qui va pouvoir s’occuper de tout cela , fait-il savoir.

En ce moment, il y a une pénurie d’enseignants francophones, d’aides-enseignants, d’éducateurs francophones, alors je pense que ça va aider à régler tous nos problèmes ensemble. Une citation de :André Bidal, président du Conseil scolaire catholique Nouvelon

Le CSCConseil scolaire catholique Nouvelon compte maintenant passer à l’étape de la conception des plans architecturaux du nouvel édifice.