Sylvie Beaumont assermentée comme première mairesse d’Alma

La cérémonie s'est déroulée sur le coup de 17 h 30.

En plus de Mme Beaumont, tous les membres du conseil municipal d'Alma ont été assermentés.

Celui-ci sera donc mené, pour la toute première fois, par une femme. Sylvie Beaumont l'a emporté, dimanche, devant son collègue conseiller, Jocelyn Fradette. Les deux ont siégé ensemble pendant une quinzaine d'années, alors qu'elle a été conseillère pendant 18 ans.

Sylvie Beaumont a été assermentée vendredi en tant que première mairesse d'Alma. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La nouvelle mairesse se réjouit de voir un mélange d'anciens et de nouveaux parmi les élus. C'est un bel amalgame. On a quatre femmes, c'est assez nouveau. On a trois nouveaux, on a des gens expérimentés avec beaucoup d'expérience, d'autres avec une expérience quand même très bonne aussi qui ont déjà fait un premier mandat. Tout ça va nous permettre d'être encore plus efficace d'apporter encore plus de compétence et de permettre à la Ville d'aller rapidement en développement. Je vois ça vraiment d'un très bon oeil. Et puis je sens aussi, de la part des conseillers et conseillères, qu'on a le vent dans les voiles , a-t-elle raconté, plus tôt en après-midi.

Pour la première fois, une femme occupera ce siège au conseil de ville d'Alma. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Cinq des huit conseillers sont de retour. François Carrier, Frédéric Tremblay, Audrée Villeneuve et Alain Fortin ont été réélus dimanche. Pour sa part, Véronique Fortin avait été déclarée élue sans opposition dès la fin de la période de mise en candidature le 1er octobre.

Ce sont donc trois nouvelles personnes qui se joignent aux conseillers sortants. Yves Gilbert a été élu dans Delisle-Saint-Cœur-de-Marie, Bianka Villeneuve dans Champagnat et Louis Leclerc dans Isle Maligne-Albert Naud.

Louis Leclerc est le nouveau conseiller d’Isle Maligne- Albert Naud. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Je suis fébrile un petit peu. On a travaillé toute la campagne électorale pour se préparer pour être choisi. Là maintenant, c'est fait. Il reste à rencontrer l'équipe, à voir les mandats qu'on va recevoir de la part de la mairesse. On est prêts à travailler pour les citoyens , a lancé Louis Leclerc, quelques heures avant la cérémonie.

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson