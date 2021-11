RONDEUR, une exposition qui rassemble à la Maison des artistes

Elle rassemble des artistes du collectif ARTA, un groupe informel lancé à Winnipeg en 2017, par l’artiste et commissaire de l’exposition, Susan Turner.

Au printemps 2020, en pleine pandémie, les artistes se retrouvent démunis et sans possibilité de montrer leur travail au public. J’ai décidé de lancer un appel sur Facebook , raconte Mme Turner.

N’importe quel artiste peut participer. La participation est libre, il n’y a pas de jury, pas de demande de subventions. La seule contrainte est de créer autour de la thématique de la rondeur , explique-t-elle.

Une trentaine d’artistes visuels ont répondu à l'appel, dont la plupart sont issus du Manitoba. Trois autres viennent de l’Ontario, un des États-Unis et une dernière travaille au Japon. Leurs 24 œuvres ont d'abord servi à une exposition virtuelle sur le site Internet YUMPU.

Colette Balcaen, Susan Turner et Lou-Anne Bourdeau devant l’oeuvre conçue par Susan Turner Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour Susan Turner, la thématique de la rondeur est symbolique et spirituelle pour les artistes.

L’essayiste Alison Gillmor a écrit un texte que l’on peut lire sur le mur de la galerie. L’essai expose les différentes définitions données au concept par les artistes dans leurs œuvres.

Pour certains artistes de cette exposition, la rondeur semble représenter la continuation rassurante des cycles naturels, même si la société humaine a été violemment perturbée , écrit-elle.

Cette interprétation correspond aux sentiments de tant de personnes pendant les jours de désorientation de l’enfermement, alors qu’elles éprouvent une conscience soudaine des rythmes récurrents de la terre, des saisons, du corps , poursuit Alison Gilmor.

L’artiste franco-manitobaine Colette Balcaen présente une installation en feutre intitulée Breathe. La création représente des bulles qui flottent dans l’air, rappelant les particules que nous respirons.

Pour Colette Balcaen, quand on respire, on ne se rend pas forcément compte de ce qu’on respire… des éléments qui sont peut-être nocifs. J’ai voulu accentuer ces éléments qu’on respire. Ce n’est pas seulement la beauté qui est importante. J’espère que cela stimule aussi la réflexion : qu'est-ce qu’on respire? .

Colette Balcaen et son œuvre intitulée Breathe. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le motif du soleil et la couleur orange reviennent fréquemment dans les œuvres de l’exposition, explique Colette Balcaen. Quand on pense au rond, on pense au soleil, naturellement. Ce sont des couleurs chaudes. La couleur orange est aussi une couleur d’alerte, quand il y a un élément de danger.

Les artistes révèlent leurs préoccupations à travers leurs œuvres : la COVID-19, mais aussi l’écologie et la nature. Les œuvres traduisent un besoin de revenir à des préoccupations essentielles.

Le cercle, c’est également la communauté, ce qui rassemble comme le suggère la directrice adjointe de la Maison des artistes, Lou-Anne Bourdeau.

Pour elle, il y a une grande idée de cohérence, une idée de communauté qui est présente dans cette exposition et qui rejoint aussi la mission de la Maison .