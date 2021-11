Facturation illégale : l’Institut de l’oeil des Laurentides et la RAMQ s’entendent

La RAMQ réclamait depuis octobre 2018 à l’Institut de l'œil des Laurentides (IOL) le remboursement de 790 020 $ en paiements que l'établissement avait reçus de patients assurés, pour la période du 1er novembre 2016 au 22 mars 2017, une pratique allant à l’encontre de la Loi sur l’assurance maladie (LAM).

La RAMQ considérait que certains tests et gestes chirurgicaux ne pouvaient être facturés aux patients dans le cadre d’une chirurgie de la cataracte, un service assuré selon la LAM. L’Institut de l’oeil a contesté cette décision devant la Cour supérieure.

Or, Radio-Canada a pris connaissance de documents récents faisant état d’un règlement à l’amiable.

Afin d’éviter de longues démarches judiciaires, la RAMQ et l’Institut de l'œil des Laurentides se sont entendus pour régler le dossier à l’amiable, sans admission de responsabilité , confirme la porte-parole de la RAMQ, Caroline Dupont.

Les personnes assurées visées par ce règlement seront informées du montant du remboursement auquel elles ont droit en application de la LAM, précise Mme Dupont. Les détails du règlement intervenu sont confidentiels, mais ceux-ci seront partagés avec le vérificateur général du Québec.

Sous la loupe dès 2017

En mars 2017, des inspecteurs de la RAMQ s’étaient présentés à la clinique de Boisbriand avec des boîtes et des instruments de numérisation dans le but de prendre possession ou de copier des factures et autres documents financiers.

Les semaines précédentes, l’émission Enquête de Radio-Canada avait dévoilé que l'Institut de l'œil des Laurentides facturait 600 $ pour une série de cinq tests à des gens qui voulaient obtenir une chirurgie de la cataracte, alors qu'un seul de ces tests aurait véritablement été nécessaire.

Un autre reportage révélait que l'Institut de l'œil avait facturé à certains patients 25 $ pour des gouttes ophtalmiques qui étaient en fait des larmes artificielles.

Des réactions

Selon l’avocat Cory Verbauwhede, je dirais que c’est difficile de voir comment ces règlements font avancer l’intérêt public, vu notamment leur opacité et leur très faible valeur dissuasive .

Ce dernier rappelle qu’un autre arrangement à l'amiable dans un dossier de la RAMQ contre Bonjour-santé demeure confidentiel.

Me Verbauwhede, du cabinet Grenier Verbauwhede Avocats, représente depuis 2014 des patients dans le cadre d’une action collective pour la facturation de frais accessoires par des professionnels de la santé entre mai 2011 et janvier 2017.

La RAMQ et le PG [procureur général] disent que c’est le rôle de la RAMQ de faire le policier des abus et non pas celui des patient.e.s. [...] Or, selon nous, la RAMQ et le PG ne font que tenter d’occuper le terrain afin de mieux protéger le statu quo, soit exactement l’inverse de ce qu’ils allèguent vouloir faire.

Pour Paul G. Brunet, du Conseil pour la protection des malades, si ces frais illégaux ont été facturés et payés par les patients, il faut, en toute justice, que, peu importe le règlement hors cour, ceux-ci soient remboursés rubis sur l’ongle aux patients floués .

Avec la collaboration de Daniel Tremblay