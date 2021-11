Mauvaises odeurs chez Sanimax : un plan d’action d’ici la fin de l’année

Dans une lettre acheminée au maire de Lévis, le ministre Benoît Charette précise qu'un comité de travail coordonné conjointement avec son ministère et le ministère de l'Agriculture (MAPAQ) a été formé afin que la situation soit examinée à la lumière de tous les leviers possibles .

Le mandat de ce comité est de préparer, d’ici la fin de l’année 2021, un plan d’action permettant de définir des actions concrètes et de faciliter leur mise en œuvre pour résoudre la problématique des odeurs provenant des opérations de l’usine Sanimax à Lévis , ajoute M. Charette.

Il est également précisé que des interventions de la Direction régionale du contrôle environnemental et d'Urgence-Environnement ont permis de remettre trois avis de non-conformité à l'entreprise pour émissions d'odeurs en infraction avec la Loi sur la qualité de l'environnement.

D'autres recours sont évalués par le ministère de l'Environnement (MELCC) pour contraindre Sanimax à atténuer les émissions d'odeurs.

Inacceptable

Les problèmes d'odeurs qui émanent de l'usine ont entraîné des centaines de plaintes de citoyens cet été.

Le maire de Lévis se dit encouragé de constater que le dossier semble maintenant être pris au sérieux par le gouvernement.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier (archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

C'est notre priorité numéro un. Nous, on va travailler très fortement pour régler cette situation-là une fois pour toutes. C'est inacceptable. Il faut intervenir à la fois sur le plan de l'usine et sur celui du transport des carcasses , a réagi Gilles Lehouillier.

On s'attend à ce que la situation soit réglée définitivement avant l'été prochain. On a donné une cible et un échéancier assez précis. On a réitéré ces attentes-là. Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis

En parallèle, la Ville de Lévis compte réviser sa réglementation entourant les odeurs pour se donner plus de pouvoir d'intervention dans ce type de dossier.

La santé publique demande des actions

Un avis de la santé publique sera bientôt publié à ce sujet par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour recommander la mise en place d'une technologie d'atténuation des odeurs à l'entreprise Sanimax.

Du point de vue de la santé publique, la situation ne s'est pas améliorée dans le voisinage de l'usine depuis la publication d'un avis semblable en janvier 2002.

L'impact sur la santé, le bien-être et le confort de la population semble persister. Il est variable peut-être d'une année à l'autre, mais en 2021, il semble avoir été assez important. Il nous apparaît essentiel que des moyens soient pris pour réduire l'impact des odeurs , affirme le médecin-conseil à la direction de santé publique en Chaudière-Appalaches, le Dr Benoît Gingras.

Même si rien n'indique que les odeurs puissent entraîner des maladies physiques chez les citoyens affectés, les effets sur la santé psychologique ne doivent pas être négligés, soutient l'expert.

En matière de qualité de vie, c'est impossible de profiter de l'extérieur. Les gens n'invitent pas leurs proches hors de leur maison. Tout ça a des conséquences sur le bien-être, mais aussi sur la santé mentale , réitère le Dr Gingras.

Collaboration

Sanimax assure qu'elle prend la situation très au sérieux et que des solutions durables seront explorées et mises en place rapidement.

Nous collaborons activement avec le MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de trouver des solutions permanentes , soulève l'entreprise.

Sanimax rappelle avoir déjà mis en place plusieurs actions importantes au cours des dernières années afin de réduire les odeurs, comme l'ajout de biofiltres servant à la désodorisation des émissions atmosphériques industrielles et l'installation d'un système de brumisation sur l'usine et les remorques.

Le nombre moyen de plaintes depuis 2003 est d’environ 50 par an et il y a eu 12 années de moins de 36 plaintes pendant cette même période. Ces données montrent clairement que la situation est bien différente de celle qui prévalait en 2002, où il y avait eu plus de 2500 plaintes, et que les mesures mises en place fonctionnent , conclut l'entreprise.

Sanimax qualifie l'été 2021 d'exceptionnel en raison de la surabondance de matières premières dans des camions non réfrigérés et de la chaleur accablante.