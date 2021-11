Dans les cégeps, le retour à la normale marque celui des étudiants

Les demandes d'admission pour la session d’hiver 2022 sont en hausse de 45 % en comparaison avec l’hiver 2021 au Cégep de Sainte-Foy.

Cette hausse est de 31 % au Cégep Garneau.

Les futurs étudiants qui se présentent aux portes ouvertes de samedi et dimanche peuvent donc s’inscrire au deuxième tour d’admission de la session hivernale pour certains programmes. Ils peuvent aussi poser des questions en vue des inscriptions pour l’automne 2022.

Portes ouvertes 2022 Cégep Garneau Samedi 13 novembre, de 10 h à 13 h Cégep Limoilou (campus de Québec, de Charlesbourg et des métiers d’art) Samedi 13 novembre, de 13 h à 16 h Cégep de Sainte-Foy Dimanche 14 novembre, 10 h à 15 h Cégep de Lévis Samedi 20 novembre, de 10 h à 13 h

Des étudiants parlent de leur expérience

Les portes ouvertes représentent un moment important pour découvrir le campus et discuter avec les professeurs.

Les visiteurs peuvent aussi rencontrer des étudiants actuels des cégeps pour avoir une meilleure impression de la vie collégiale.

Et on peut vous dire que nos étudiants sont nombreux à vouloir participer. Cette année, c’est le double d’étudiants qui ont démontré leur intérêt pour aider lors des journées portes ouvertes. Donc, une centaine d’étudiants seront présents , souligne Hélène Aubin, coordonnatrice du développement institutionnel et des communications au Cégep Garneau.

D’après elle, cette situation démontre que la communauté étudiante est heureuse de pouvoir être de retour en présentiel pour suivre les cours.

Même son de cloche au Cégep Limoilou. Nous, ce sont 120 étudiants qui seront sur les campus pour rencontrer les visiteurs et leur parler de leur vie au cégep , affirme Philippe Aubé, directeur des études au Cégep Limoilou.

Il ajoute que le programme d’étudiant d’un jour, grâce auquel un élève du secondaire peut passer une journée au cégep, a aussi enregistré une hausse de 33 % des demandes par rapport à l'ère pré-COVID-19.

Lors des portes ouvertes des cégeps de Québec, il est recommandé de diminuer le nombre de visiteurs. Pour ce faire, les futurs étudiants sont invités à venir avec un seul accompagnateur.