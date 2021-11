Peu de contraventions dans les zones coupe-circuits, mais plusieurs avertissements

Selon des données obtenues par Radio-Canada, cinq contraventions ont été émises entre le 8 octobre et le 4 novembre en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. Quatre de ces amendes ont été données à des individus résidant dans des zones touchées par les mesures coupe-circuits à ce moment-là.

Contraventions distribuées 8 au 14 octobre: 0 15 au 21 octobre: 2 22 au 28 octobre: 2 29 octobre au 4 novembre: 1

Presque toutes les contraventions ont été données dans la zone 1 (région de Moncton), sauf une dans la zone 2 (région de Saint-Jean) entre le 15 et le 21 octobre, alors que cette région n’était pas encore touchée par les mesures coupe-circuits.

Le ministère n’a pas fourni les données pour la semaine du 5 au 11 novembre.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a indiqué mercredi lors d’un point de presse que les gens dans la région du Grand Moncton ne respectaient pas suffisamment les limites de rassemblements. Elle a ajouté que les agents de la sécurité publique feraient davantage d’interventions au cours de la semaine à venir pour faire respecter les directives de la santé publique.

Des avertissements et de la sensibilisation

Au cours des quatre semaines évaluées, il y a eu 51 interventions d’éducation de la sécurité publique.

De plus, 75 avertissements ont été remis.

Le porte-parole de l’opposition en matière de Sécurité publique Éric Mallet croit que le gouvernement parle beaucoup, mais agit peu.

Voilà un exemple parmi tant d’autres de mesures contre la Covid-19 décrétées par le gouvernement sans être appuyées par les ressources nécessaires ni véritablement mises en œuvre , indique-t-il dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

65 nouveaux cas de COVID-19 vendredi

Le Nouveau-Brunswick signale vendredi 65 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 580 cas actifs.

Les 65 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 20

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 15

Zone 3 (région de Fredericton) : 18

Zone 4 (région d'Edmundston) : 3

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 0

Zone 7 (région de Miramichi) : 9

Le nombre d’hospitalisations reste stable; 19 personnes sont hospitalisées, une de plus que la veille. Onze personnes se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Les mesures coupe-circuits entrent en vigueur vendredi soir dans une partie de la région de Miramichi et se poursuivent pour 7 jours dans les municipalités de Dieppe, Moncton et Riverview. Ces mesures sont levées au même moment dans la région de Saint-Jean.

Les résidents de Moncton entament leur cinquième semaine sous la mesure coupe-circuit, et je comprends que les gens se sentent fatigués et frustrés, mais le fait que des personnes continuent de se rassembler dans des maisons privées ou ne s’isolent pas est la cause principale des problèmes dans cette région , déclare la Dre Russell.

La région de Miramichi a présentement un des taux de positivité les plus élevés de la province, et c’est pourquoi la mesure coupe-circuit est nécessaire , dit la médecin hygiéniste en chef de la province.

Selon la santé publique, 86,3 % des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; 93 % ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Éclosion dans deux communautés autochtones

La Santé publique a déclaré une éclosion dans la Première Nation d’Oromocto et dans la Première Nation de Woodstock.

Des membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions sont sur place pour aider ces communautés avec le dépistage. Il y a 15 cas confirmés dans la Première Nation d’Oromocto et 16 dans la Première Nation de Woodstock.

Situation dans les hôpitaux de Vitalité

Par ailleurs, le Réseau de santé Vitalité souligne dans un rapport que ses services de soins ambulatoires, d’imagerie médicale et de chirurgie ont augmenté au courant des derniers jours.

Les visites dans les hôpitaux de la province sont toujours interdites, sauf pour les personnes de soutien désignées.

Selon Vitalité, 91% des travailleurs de la santé sont pleinement vaccinés et 93% des employés ont reçu une première dose d’un vaccin.

Avec les informations de Nadia Gaudreau